«Пешеход! Иди на переход!»: на тюменских тротуарах появились подсказки

Добровольцы с помощью трафарета и специальной краски нанесли в местах, где нет пешеходных переходов, но пешеходы все равно переходят проезжую часть, предупреждающие надписи «Пешеход! Иди на переход!».
По словам волонтеров, места для нанесения предупреждающих надписей были выбраны в ходе мониторинга поведения пешеходов. В первую очередь их нанесли возле образовательных учреждений. Общественники надеются, что информационные сообщения привлекут внимание как взрослых пешеходов, так и детей.
Предупреждающие надписи были нанесены на тюменские тротуары в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, это лишь лишь часть масштабного проекта.