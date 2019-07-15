«Пешеход! Иди на переход!»: на тюменских тротуарах появились подсказки

По словам волонтеров, места для нанесения предупреждающих надписей были выбраны в ходе мониторинга поведения пешеходов. В первую очередь их нанесли возле образовательных учреждений. Общественники надеются, что информационные сообщения привлекут внимание как взрослых пешеходов, так и детей.