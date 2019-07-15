Бывшему владельцу тюменского завода Мазурову грозит до десяти лет тюрьмы

Как пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы, по версии МВД, Мазуров растратил 600 млн долларов, взятых в кредит у нескольких банков. Между тем, издание пишет, что следствие просит арестовать бывшего владельца тюменского завода на два месяца. Само дело возбуждено по заявлению АНПЗ.
Напомним, что Дмитрия Мазурова задержали в минувшую субботу. Версии две — «Коммерсант» писал, что это произошло во время прохождения паспортного контроля; в ГК «Новый Поток» сказали, что когда Мазуров возвращался из зарубежной командировки. В новости «Коммерсанта» речь шла о мошенничестве более трех млрд рублей.
Антипинский НПЗ господина Мазурова весь прошлый год судился в различных арбитражах страны. В большинстве случаев АНПЗ выступал в роли ответчика. Претензии касались долгов, которые иногда доходили до сотни миллионов рублей.
Возможно, что именно действия председателя совета директоров «Нового потока» стали причиной проблем Антипинского НПЗ. В том числе, и ситуацией по процедуре банкротства.
Ранее совместное предприятие Сбербанка и Азербайджанской нефтяной компании приобрело контрольный пакет акций завода. По последним данным, завод вновь должен заработать в ближайшее время, сохранив рабочие места сотрудников.