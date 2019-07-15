Бывшему владельцу тюменского завода Мазурову грозит до десяти лет тюрьмы

Напомним, что Дмитрия Мазурова задержали в минувшую субботу. Версии две — «Коммерсант» писал, что это произошло во время прохождения паспортного контроля; в ГК «Новый Поток» сказали, что когда Мазуров возвращался из зарубежной командировки. В новости «Коммерсанта» речь шла о мошенничестве более трех млрд рублей.