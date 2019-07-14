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Денег на жизнь не хватало: тюменская пенсионерка зарабатывала, передавая взятки

14 июля 2019, 10:00
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионерки, которая подрабатывала тем, что передавала взятки.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что с сентября по ноябрь 2017 года женщина по просьбе знакомой несколько раз передавала взятки должностным лицам отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки регионального управления Росреестра. При этом часть денег она оставляла себя в качестве оплаты услуг за посредничество.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело, в суде ее обвинили в посредничестве во взяточничестве. Однако женщина, по ее словам, пошла на преступление от безденежья, пенсии на жизнь не хватало.

После возбуждения дела фигурантка в качестве компенсации вреда перечислила 30 тыс. рублей в специализированный дом ребенка, а также полностью признала свою вину и раскаялась.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела, прокурор не возражала. Калининский районный суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионерки, но постановил, что она должна выплатить 240 тыс. рублей штрафа. Сделать ей это необходимо до апреля следующего года.

Также на суде стала известна сумма взяток, которые она передавала в Росреестр. Они составили от 10 до 200 тыс. рублей.

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