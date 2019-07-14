Денег на жизнь не хватало: тюменская пенсионерка зарабатывала, передавая взятки

Из материалов уголовного дела следует, что с сентября по ноябрь 2017 года женщина по просьбе знакомой несколько раз передавала взятки должностным лицам отдела регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки регионального управления Росреестра. При этом часть денег она оставляла себя в качестве оплаты услуг за посредничество.