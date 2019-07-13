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В выходные дни в Тюмени установится жаркая и безоблачная погода

13 июля 2019, 08:00
Фото: «Наш город»
В выходные дни в Тюмени установится жаркая и безоблачная погода. Температура воздуха в дневные часы поднимется до + 31 градуса. Ветер южный 2-4 метра в секунду, влажность воздуха снизится до 45%.
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Тюмень

В субботу в областной столице ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться на протяжении всего дня и достигнет пика примерно в 14:00. Ближе к вечеру порывы южного ветра могут достигать 8 метров в секунду. Давление воздуха – 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 35%.

14 июля в городе будет отмечаться ветреная погода, порывы могут достигать 10 метров в секунду. Безоблачная и жаркая погода ожидают горожан на протяжении всего дня. Ближе к 17:00 температура воздуха поднимется до + 31 градуса. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Около 20:00 повысится влажность воздуха до 54%.

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#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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