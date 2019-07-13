В выходные дни в Тюмени установится жаркая и безоблачная погода

В субботу в областной столице ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться на протяжении всего дня и достигнет пика примерно в 14:00. Ближе к вечеру порывы южного ветра могут достигать 8 метров в секунду. Давление воздуха – 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 35%.