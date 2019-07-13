В выходные дни в Тюмени установится жаркая и безоблачная погода

В субботу в областной столице ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться на протяжении всего дня и достигнет пика примерно в 14:00. Ближе к вечеру порывы южного ветра могут достигать 8 метров в секунду. Давление воздуха – 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 35%.
14 июля в городе будет отмечаться ветреная погода, порывы могут достигать 10 метров в секунду. Безоблачная и жаркая погода ожидают горожан на протяжении всего дня. Ближе к 17:00 температура воздуха поднимется до + 31 градуса. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Около 20:00 повысится влажность воздуха до 54%.