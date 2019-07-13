В центре Ишима обнаружено множество человеческих останков

По словам местных краеведов, эти останки относятся к Троицкому городскому кладбищу. В 1892 году тут случилась эпидемия холеры. Через некоторое время жители основали другое загородное кладбище. На данный момент известно, что обнаружено около 16 черепов и большое количество костей.