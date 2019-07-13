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В центре Ишима обнаружено множество человеческих останков

13 июля 2019, 07:00
Фото: 1Mi
Во время ремонтных работ по улице Малой Садовой в Ишиме, рабочие обнаружили массовое захоронение людей. На место инцидента выезжали сотрудники МВД.

Около дома №50 нашли скелетированные останки людей. Черепа и конечности были хаотично раскиданы в земле. Прибывшие следователи собрали три мешка «находок», а яму закопали.

По словам местных краеведов, эти останки относятся к Троицкому городскому кладбищу. В 1892 году тут случилась эпидемия холеры. Через некоторое время жители основали другое загородное кладбище. На данный момент известно, что обнаружено около 16 черепов и большое количество костей.

В 50-60-х годах в Тюмени было найдено множество человеческих костей в ходе раскопки котлованов для строительства домов. Только в 1989 пенсионерка (жительница города) сообщила, что военные много лет назад военные обнаружили могилу, где лежали 350 человек, расстрелянные НКВД.

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#Новости#Останки#Ишим#Александр Мязин#Общество
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