В центре Ишима обнаружено множество человеческих останков

Около дома №50 нашли скелетированные останки людей. Черепа и конечности были хаотично раскиданы в земле. Прибывшие следователи собрали три мешка «находок», а яму закопали.
По словам местных краеведов, эти останки относятся к Троицкому городскому кладбищу. В 1892 году тут случилась эпидемия холеры. Через некоторое время жители основали другое загородное кладбище. На данный момент известно, что обнаружено около 16 черепов и большое количество костей.
В 50-60-х годах в Тюмени было найдено множество человеческих костей в ходе раскопки котлованов для строительства домов. Только в 1989 пенсионерка (жительница города) сообщила, что военные много лет назад военные обнаружили могилу, где лежали 350 человек, расстрелянные НКВД.