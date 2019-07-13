Под Тюменью полностью сгорел жилой дом

По данным МЧС, без крыши над головой осталась пожилая семейная пара. Информация о возгорании поступила в 04:43. Огонь полыхал в здании площадью 70 квадратных метров. Только через 2 часа спасатели смогли его потушить. Большая часть постройки уничтожена. Семье оказывают помощь родственники.
Дознаватели установили, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранним утром 10 июля в Тюмени загорелся частный дом на улице Лунева. Из-за дыма первым проснулся отец семьи и разбудил домочадцев. Люди выбирались из здания через разбитое окно, но 27-летняя тюменка задохнулась угарным газом. По предварительным данным ЧП произошло из-за замыкания в электропроводке. Из-за пожара жилое здание серьезно пострадало.