Под Тюменью полностью сгорел жилой дом

По данным МЧС, без крыши над головой осталась пожилая семейная пара. Информация о возгорании поступила в 04:43. Огонь полыхал в здании площадью 70 квадратных метров. Только через 2 часа спасатели смогли его потушить. Большая часть постройки уничтожена. Семье оказывают помощь родственники.