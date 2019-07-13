На пляж: огромные пробки образовались на выезде из Тюмени

Не меньше не лучше обстоит ситуация и на Ялуторовском тракте в сторону озера Андреевского. На ТКАД возникла пробка в районе улицы Монтажников, ТЭЦ-2. От Пермякова до конца новой развязки движение практически остановлено. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.