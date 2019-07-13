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На пляж: огромные пробки образовались на выезде из Тюмени

13 июля 2019, 07:46
Фото: ЧС Тюмень
На выезде из Тюмени образовались большие пробки. Горожане с семьями стремятся попасть на пляжи.
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Тюмень

На данный момент в городе установилась жара, температура достигает + 32 градусов. Автомобилисты стоят часами на Салаирском тракте при подъезде к базе отдыха. У некоторых из них перегреваются машины, а в салоне сложно находиться без кондиционера.

Между тем, добравшись до пляжа тюменцев ждёт ещё одно испытание – поиск места для отдыха. Отмечается, что в этих зонах людей очень много.

Не меньше не лучше обстоит ситуация и на Ялуторовском тракте в сторону озера Андреевского. На ТКАД возникла пробка в районе улицы Монтажников, ТЭЦ-2. От Пермякова до конца новой развязки движение практически остановлено. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.

В Тюменской области официально действуют 13 пляжей. Жаркая погода в городе продлится все выходные.

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#Новости#Пляж#Жара#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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