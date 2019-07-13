На пляж: огромные пробки образовались на выезде из Тюмени

На данный момент в городе установилась жара, температура достигает + 32 градусов. Автомобилисты стоят часами на Салаирском тракте при подъезде к базе отдыха. У некоторых из них перегреваются машины, а в салоне сложно находиться без кондиционера.
Между тем, добравшись до пляжа тюменцев ждёт ещё одно испытание – поиск места для отдыха. Отмечается, что в этих зонах людей очень много.
Не меньше не лучше обстоит ситуация и на Ялуторовском тракте в сторону озера Андреевского. На ТКАД возникла пробка в районе улицы Монтажников, ТЭЦ-2. От Пермякова до конца новой развязки движение практически остановлено. Пробка растянулась почти на 3,5 километра.
В Тюменской области официально действуют 13 пляжей. Жаркая погода в городе продлится все выходные.