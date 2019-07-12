ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.
Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:
• «Телемедицина» – предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации
• «Второе мнение» – верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов
• «Счастливое детство» - неограниченное количество консультаций с профессиональнымии детскими психологами
• «Спортивная онлайн школа» – 5 видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров
Программой может воспользоваться вся семья (до 5 человек), страховая сумма до 1 млн рублей.
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.