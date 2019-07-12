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ВСК запускает продукт «Сборная здоровья»

12 июля 2019, 10:16
Фото: Пресс-служба САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК запустил новый страховой продукт «Сборная здоровья». Программа предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм и сервисы ежедневного пользования.
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Тюмень

Уникальность продукта «Сборная здоровья» заключается в возможности приобретения риска критических заболеваний актуальных именно для детей в дополнение к стандартым рискам несчастного случая. Также в программу включена защита на случай получения травм во время занятия спортом и защита от потери кормильца семьи.

Вместе со страхованием по основным рискам клиент получает возможность приобрести полезные ежедневные дистанционные сервисы, которые позволяют жить в активном ритме 24/7:

• «Телемедицина» – предусмотрено неограниченное количество консультаций педиатра и врачей узкой специализации

• «Второе мнение» – верификация диагноза тяжелого заболевания у зарубежных экспертов

• «Счастливое детство» - неограниченное количество консультаций с профессиональнымии детскими психологами

• «Спортивная онлайн школа» – 5 видов активностей (фитнес, лыжи, ролики и другие) и тренировки для всей семьи от лучших тренеров

Программой может воспользоваться вся семья (до 5 человек), страховая сумма до 1 млн рублей.

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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