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В Тюмени 50-летнего главаря ОПГ приговорили к 16 годам колонии

12 июля 2019, 05:38
Фото: pixabay.com
В областной столице вынесли приговор 50-летнему Сергею Леонтьеву, который являлся главарем ОПГ, похищавшей бизнесменов.
Сюжет
Тюмень

Осужденный сколотил банду в 2010 году. В ее состав в разное время вошли двоюродный брат тюменца и еще три человека. ОПГ похищала предпринимателей и вымогала у них деньги.

В 2011 году Сергей Леонтьев с подельниками похитили бизнесмена и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег. Позднее предпринимателя вывезли в лес и заставили выстрелить в одного из участников банды, которого представили как еще одного бизнесмена. Убийство было инсценировано, бизнесмен, как оказалось, стрелял холостыми патронами.

На счету ОПГ сразу несколько преступлений. Бандитов удалось задержать лишь в 2018 году. У них обнаружили три пистолета, обрез, боевые патроны к ним, гранату Ф-1, самодельное взрывное устройство.

В ходе следствия Сергей Леонтьев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его приговорили за похищения, вымогательства и убийства к 16 годам колонии строгого режима.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группировки, в том числе двоюродного брата главаря, рассматриваются в Ленинском районном суде города Тюмени и Тюменском областном суде.

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