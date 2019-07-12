В Тюмени 50-летнего главаря ОПГ приговорили к 16 годам колонии

Осужденный сколотил банду в 2010 году. В ее состав в разное время вошли двоюродный брат тюменца и еще три человека. ОПГ похищала предпринимателей и вымогала у них деньги.
В 2011 году Сергей Леонтьев с подельниками похитили бизнесмена и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег. Позднее предпринимателя вывезли в лес и заставили выстрелить в одного из участников банды, которого представили как еще одного бизнесмена. Убийство было инсценировано, бизнесмен, как оказалось, стрелял холостыми патронами.
На счету ОПГ сразу несколько преступлений. Бандитов удалось задержать лишь в 2018 году. У них обнаружили три пистолета, обрез, боевые патроны к ним, гранату Ф-1, самодельное взрывное устройство.
В ходе следствия Сергей Леонтьев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его приговорили за похищения, вымогательства и убийства к 16 годам колонии строгого режима.
Уголовные дела в отношении других участников преступной группировки, в том числе двоюродного брата главаря, рассматриваются в Ленинском районном суде города Тюмени и Тюменском областном суде.