В Тюмени 50-летнего главаря ОПГ приговорили к 16 годам колонии

В 2011 году Сергей Леонтьев с подельниками похитили бизнесмена и несколько дней насильно его удерживали, требуя крупную сумму денег. Позднее предпринимателя вывезли в лес и заставили выстрелить в одного из участников банды, которого представили как еще одного бизнесмена. Убийство было инсценировано, бизнесмен, как оказалось, стрелял холостыми патронами.