В «Одноклассниках» появилась возможность самостоятельно настраивать рекламу

«Одноклассники» запустили собственную рекламную платформу. Продвигать посты со всеми форматами контента: от ссылок до фотографий и видео смогут самостоятельно обычные пользователи и администраторы групп. Ранее в ОК вся реклама настраивалась через профессиональную платформу myTarget, теперь настройками рекламы можно управлять не выходя из соцсети.
Новый сервис "Однаклассников" поможет малому и среднему бизнесу в продвижении товаров и услуг, а авторам творческого контента найти свою аудиторию.
В минувшем году мы зафиксировали рост доходов от рекламы небольших компаний в соцсети, а также растущий интерес к нашей площадке со стороны предпринимателей. Рекламный кабинет позволит им, а также авторам и медиа, удобно управлять своими кампаниями, не выходя из ОК. Кроме того, многие наши пользователи продвигают товары или услуги через свои личные профили, и благодаря новым возможностям рекламного кабинета они смогут быстро найти свою аудиторию в соцсети. Причем для этого совершенно необязательно глубоко разбираться в интернет-маркетингеруководитель социальной сети Одноклассники Антон Федчин.
Запустить рекламную кампанию можно с минимальным бюджетом в 400 рублей, а управлять продвижением будет удобно даже со смартфона в основном приложении ОК на iOS и Android.
В рекламном кабинете ОК настройки оптимизированы для пользователей с минимальным опытом продвижения в соцсетях. Система автоматически предложит выгодную ставку и оптимизирует расходы рекламодателя так, чтобы получить максимальный результат. Целевую аудиторию рекламы можно будет легко настроить по нескольким параметрам: возрасту, полу, интересам, уровню дохода и географии. Полный набор инструментов и расширенных настроек рекламных кампаний для брендов и опытных специалистов доступен в сервисе myTarget.
Настройки рекламного кабинета позволяют задать максимальный бюджет на продвижение в день. Система покажет прогноз охвата продвигаемого контента в зависимости от установленного лимита.
Статистику продвижения можно отслеживать в рекламном кабинете, где доступны данные о показах, переходах, расходах, стоимости клика (CPC) и коэффициенте кликабельности (CTR).
Рекламный кабинет в «Одноклассниках» уже доступен части аудитории и в ближайшие дни появится у всех пользователей соцсети.