Тюменский инвалид требует отставки губернатора

По словам Андрея Романова, инвалиды Тюмени записывали коллективное обращение к президенту России на «прямую линию», после чего в их адрес пришли «очередные отписки» из профильных департаментов областного правительства.
Из департамента по спорту ответили Романову, что «в инвалидном спорте региона все просто замечательно и все условия есть, только вот не ответили, почему спортсмены инвалиды должны ездить на соревнования за свой счет». Почему департамент оплачивает всего две поездки на соревнования, когда необходимо как минимум четыре, иначе спортсмены теряют все накопленные с таким трудом достижения и рейтинги.
По поводу санаторно-курортного лечения инвалиду ответил Фонд социального страхования. Там объяснили, что заключили договоры на лечение с тремя тюменскими санаториями. Но все они, по словам Романова, без доступности для маломобильных граждан, и тем более для колясочников. Там нет доступа не только в лечебные корпуса, но даже в столовую и санузел.
«Совсем верх кощунства, когда в лечении отказывают ветеранам Великой Отечественной войны, у нас что так много ветеранов? Почему каждый год выделяются всего 2,5 тысячи путевок, хотя на сегодняшний день очередь более чем 10 тысяч человек, которым жизненно необходимо это лечение. И очередь длится годами. Почему губернатор и правительство не может найти на это средства. На повышение своей заработной платы и своим заместителям вы нашли деньги, а на инвалидов, больных людей и ветеранов денег нет?», - спрашивает Андрей Романов.
По мнению инвалида, отпиской отделалась и заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, которая считает, что с «доступной средой все прекрасно». «Почему губернатор не может обязать своего заместителя обеспечить условия доступности в департаменте социального развития, поставить элементарные кнопки вызова помощи и повесить указатели с табличками?», - задается вопросом инвалид II группы.
Почему доступность самого здания правительства не организована так, как должно быть по закону?
Андрей Романов также считает, что лекарственное обеспечение инвалидов и больных людей в регионе также организовано плохо, никто «не контролирует лекарственное обеспечение детей инвалидов и онкобольных пациентов, инвалидов и пожилых людей».