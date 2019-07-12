Тюменский инвалид требует отставки губернатора

«Совсем верх кощунства, когда в лечении отказывают ветеранам Великой Отечественной войны, у нас что так много ветеранов? Почему каждый год выделяются всего 2,5 тысячи путевок, хотя на сегодняшний день очередь более чем 10 тысяч человек, которым жизненно необходимо это лечение. И очередь длится годами. Почему губернатор и правительство не может найти на это средства. На повышение своей заработной платы и своим заместителям вы нашли деньги, а на инвалидов, больных людей и ветеранов денег нет?», - спрашивает Андрей Романов.