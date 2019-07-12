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Тюменские педагоги получат премию за успехи школьников на ЕГЭ

12 июля 2019, 04:46
Фото: pixabay.com
В Тюменской области педагогам заплатят за хорошие результаты школьников на ЕГЭ. Всего премии получат 64 учителя. Об этом выступая на президиуме регионального правительства рассказал губернатор региона Александр Моор.

В текущем году количество школьников, добившихся высшего результата на экзаменах, превысило показатель 2018 года на 23 человека, заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Также, по его словам, сразу пять учеников в Тюменской области получили по две 100-бальные оценки. Ими оказались выпускники общеобразовательных учреждений №30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ.

Кроме того, в регионе выросло количество школьников, которые получили высший балл на экзаменах по физике, математике, географии и химии. В этом году ЕГЭ в Тюменской области сдавали более 10 тыс. школьников.

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