Тюменские педагоги получат премию за успехи школьников на ЕГЭ

В текущем году количество школьников, добившихся высшего результата на экзаменах, превысило показатель 2018 года на 23 человека, заявил директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.
Также, по его словам, сразу пять учеников в Тюменской области получили по две 100-бальные оценки. Ими оказались выпускники общеобразовательных учреждений №30 и 88, физико-математической и Нижнетавдинской школ.
Кроме того, в регионе выросло количество школьников, которые получили высший балл на экзаменах по физике, математике, географии и химии. В этом году ЕГЭ в Тюменской области сдавали более 10 тыс. школьников.