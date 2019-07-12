ТИУ за 150 тыс. рублей будет привлекать иностранных студентов

Вопросами привлечения иностранных граждан для обучения в ТИУ буде заниматься «Агентство по сотрудничеству в образовании».
Контракт был подписан 12 июля 2019 года как с единственным поставщиком услуги.
Согласно техзаданию, компания должна в Системе информации об университете размещать информацию о ВУЗе для иностранных абитуриентов. А также распространять эту информацию в сети.
Кроме этого, консультировать абитуриентов, принимать их анкеты, проводить презентации и другую работу, направленную на привлечение иностранцев.
Оценивается работа по количеству заключенных договоров абитуриентов с университетом.
Стоимость контракта 150 тысяч рублей.