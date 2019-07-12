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ТИУ за 150 тыс. рублей будет привлекать иностранных студентов

12 июля 2019, 12:00
Фото: «Наш город»
Тюменский индустриальный университет заключил договор с единственным поставщиком на услуги по привлечению иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в учреждении. Услуги московской компании обошлись университету в 150 тыс. рублей.
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Тюмень

Вопросами привлечения иностранных граждан для обучения в ТИУ буде заниматься «Агентство по сотрудничеству в образовании».

Контракт был подписан 12 июля 2019 года как с единственным поставщиком услуги.

Согласно техзаданию, компания должна в Системе информации об университете размещать информацию о ВУЗе для иностранных абитуриентов. А также распространять эту информацию в сети.

Кроме этого, консультировать абитуриентов, принимать их анкеты, проводить презентации и другую работу, направленную на привлечение иностранцев.

Оценивается работа по количеству заключенных договоров абитуриентов с университетом.

Стоимость контракта 150 тысяч рублей.

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#Новости#Образование#Закупки#Тюменский индустриальный университет#Услуги#Оплата услуг#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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