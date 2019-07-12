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Секреты осиной талии

12 июля 2019, 10:41
Фото: pixabay.com
Все девушки мечтают о стройной фигуре, которая немыслима без тонкой талии. Для достижения силуэта типа «песочные часы» женщины совершают множество ошибок, изнуряя себя жесткими диетами и часовыми тренировками в спортзале.

На самом деле, строение человека обусловлено генетической предрасположенностью. У некоторых девушек талия может быть пропорциональна плечам или, наоборот, бедрам. Тогда пытаться изменить природные формы нет смысла, но все-таки есть несколько советов, как можно приблизиться к заветному идеалу.

Фото: pixabay.com

Правильное питание

Секрет стройной фигуры уже давно известен, однако многие женщины им пренебрегают, считая, что похудеть можно и без ограничений в еде. Еще одна ошибка девушек — жесткие диеты, которые приводят к быстрому, но неэффективному результату. После таких экспериментов вес возвращается, а иногда и приумножается в своих количествах.

Для достижения стройной талии необходимо исключить из своего рациона все жареное, мучное, соленое и острое. Многие считают, что врагом хорошей фигуры являются мясо, рыба, творог, на самом деле, стоит употреблять данные продукты в небольших количествах, чтобы удовлетворить ежедневную потребность организма в белке.

Помогают ускорить процесс потери веса и биологически активные добавки, которые не являются лекарственными препаратами. БАДы от pohudejkina помогают избавиться от отеков, нормализовать обмен веществ, предупреждать переедание и снижать аппетит.

Фото: pixabay.com

Упражнения на пресс

Вторым секретом стройной талии являются правильные упражнения, которые способны укрепить мышцы живота.

Стоит отметить, что многие девушки считают, что талию можно уменьшить с помощью корсета или обертывания пленкой. Ни один из этих способов не поможет, так как корсет во время тренировок давит на внутренние органы, тем самым ухудшает кровообращение. Обертывания не дают никакого эффекта, только увеличивают нагрузку на сердце.

Упражнения на пресс могут принести как положительный, так и отрицательный эффект. Не стоит увлекаться скручиваниями на пресс, боковыми скручиваниями и наклонами, так как эти упражнения, наоборот, лишь увеличат вашу талию в размерах.

Для осиной талии следует выполнять следующие упражнения:

  • Планка. Данное упражнение заставляет активно работать глубокие мышцы, которые в дальнейшем и формируют надежный мышечный корсет.
  • Ходьба или легкий бег. Введите в свой распорядок дня пешие прогулки или легкую пробежку. Данный вид деятельности помогает ускорить метаболизм и быстрее разогнать лишний жир.
  • Приседания, выпады, тяги. Работа с собственным весом помогает уменьшить талию и достичь желаемого результата.
Фото: pixabay.com

#Новости#Ульяна Савина#Общество
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