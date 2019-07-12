Секреты осиной талии

Секрет стройной фигуры уже давно известен, однако многие женщины им пренебрегают, считая, что похудеть можно и без ограничений в еде. Еще одна ошибка девушек — жесткие диеты, которые приводят к быстрому, но неэффективному результату. После таких экспериментов вес возвращается, а иногда и приумножается в своих количествах.