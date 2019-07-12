Руслан Кондрашов стал новым начальником УМВД по Сургуту

Родился Руслан Кондрашов в Восточно-Казахстанской области, в городе Зыряновске. В правоохранительных органах служит с 1995 года В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России, службу начал в Ноябрьске в должности оперативного уполномоченного милиции. В 2011 году стал главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Через четыре года стал начальником полиции УМВД России по ЯНАО, после чего его перевели в Карелию.