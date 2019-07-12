Руслан Кондрашов стал новым начальником УМВД по Сургуту

Нового руководителя представил лично начальник УМВД по Югре Василий Романица.
Родился Руслан Кондрашов в Восточно-Казахстанской области, в городе Зыряновске. В правоохранительных органах служит с 1995 года В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России, службу начал в Ноябрьске в должности оперативного уполномоченного милиции. В 2011 году стал главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Через четыре года стал начальником полиции УМВД России по ЯНАО, после чего его перевели в Карелию.
До мая этого года сургутским главком УМВД руководил Александр Ерохов. Напоминаем, что до мая 2019 года пост главы УМВД Сургута занимал Александр Ерохов, его временно сменил Владимир Бабушкин. Эта кадровая перестановка ознаменовалась сразу несколькими скандалами с участием полицейских. Например, сын Бабушкина подрался с «честным гаишником» Сергеем Ивановым. Несколько сотрудников сургутской полиции подали рапорт Владимиру Колокольцеву, рассказав ему о распространенной практике «палочной системы» в местном управлении ГИБДД. После этого в ведомстве начались масштабные проверки.