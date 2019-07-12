Подробно о новых тарифах на обращение с ТКО в Тюмени

В марте текущего года Минприроды составляло список регионов, которые готовы были бы снизить тариф на обращение с ТКО. В результате в более 60 регионах страны снизился тариф на вывоз мусора. В их числе и Тюменская область, где не просто снижен тариф, а установлены льготы для ряда категорий граждан на оплату коммунальных услуг. Список этот был дополнен в 2019 году новой категорией – многодетными семьями.