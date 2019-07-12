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Подробно о новых тарифах на обращение с ТКО в Тюмени

12 июля 2019, 07:20
Фото: «Наш город»
Мусорная реформа вызывает вопросы у многих россиян, в том числе, и жителей Тюменской области. Основной акцент делается на тарифе для населения. Правительство РФ внесло некоторые поправки, которые позволили откорректировать нюансы этой реформы.
Сюжет
Тюмень

1. Для чего ввели новую систему обращения с ТКО?

С 1 января текущего года в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она должна снизить нагрузку на окружающую среду и решить вопрос появления новых несанкционированных свалок.

Изменения коснулись каждого. В квитанциях за услуги ЖКХ появилась новая строка.

Фото: «Наш город»

2. Как в правительстве решили проблему с тарифом?

Реформа вызвала массу вопросов у людей. Но уже 19 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволило заморозить рост платы за негативное воздействие на окружающую среду (для полигонов) до 2023 года.

Плату за негативное воздействие на экологию вносят региональные операторы (в Тюменской области – компания ТЭО).

Фото: «Наш город»

3. А если бы в правительстве не приняли поправки?

До заморозки тарифа эти сборы планировалось увеличить в 2019 году до 194,5 руб. за тонну и далее наращивать примерно на 100 руб. в год, к 2025 году плата должна была составить 791,3 руб.

Снижение федеральной ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду привело к снижению тарифа в регионе. С 1 июля тариф снизили, например, в Новосибирской, Вологодской, Ростовской и Челябинской областях, Пермском крае, Югре.

Фото: «Наш город»

4. Как отреагировали в Тюменской области?

Во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева департамент тарифной и ценовой политики Тюменской политики внес корректировки в единый тариф на обращение с ТКО.

Директор департамента Евгений Карташков рассказал, что постановление правительства и рекомендации УФАС позволили снизить платеж на 3,5 рубля.

Фото: «Наш город»

5. Как проходила работа по уменьшению тарифа?

В марте текущего года Минприроды составляло список регионов, которые готовы были бы снизить тариф на обращение с ТКО. В результате в более 60 регионах страны снизился тариф на вывоз мусора. В их числе и Тюменская область, где не просто снижен тариф, а установлены льготы для ряда категорий граждан на оплату коммунальных услуг. Список этот был дополнен в 2019 году новой категорией – многодетными семьями.

Профессиональные участники рынка обращения с ТКО подчеркивают, что к снижению тарифа и платежей населения приводят именно изменения в нормативно-правовых документах.

Фото: «Наш город»

6. Что в итоге с тарифом в Тюменской области?

Если раньше, до 1 июля, за услугу по обращению с ТКО житель многоквартирного дома платил 139,6 рубля, то сейчас будет платить 136,1 рубля. А в жилом доме платеж составит 116,63 рубля за человека в месяц.

Установленный тариф на обращение с ТКО в Тюменской области соответствует необходимому уровню средств для качественной работы регионального оператора в регионе.

Фото: «Наш город»
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#Вывоз ТКО#Тюмень#Карточки#Радик Енчу
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