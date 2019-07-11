Заместитель главы ПФР задержан сотрудниками СКР за взятку

Более того, задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв». В СМИ отмечают, что этот человек мог попытаться дать взятку. Дело ведут следователи СКР. Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова.
По данным источника TAdviser, перед задержанием чиновника прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР.
В Кремле знают о задержании Иванова, но о причинах ничего не могут сказать. По словам Пескова, журналистам лучше обратиться в следственные органы.
Алексей Иванов был назначен на свою должность в 2017 году. В его задачи входит курирование информационных технологий и безопасности баз данных ПФР. В 2016 году он был советника руководителя Рослехоза. До этого работал в коммерческих структурах.