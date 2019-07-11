nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За бывшее место Олега Чемезова в тюменской Думе будут бороться сразу пять кандидатов

11 июля 2019, 07:17
Фото: pixabay.com
Еще три кандидата в депутаты в Тюменский парламент получили удостоверения 10 июля. Ожидается, что 16 июля примут решение еще по одному кандидату.

В Тюменской областной Думе освободилось место после того, как Олег Чемезов был назначен вице-губернатором Свердловской области. Кто займет его кресло, решат 8 сентября в единый день голосования. Довыборы в областную думу пройдут по избирательному округу №19.

Удостоверения кандидатов уже получили Максим Карпиков от партии «Справедливая Россия», Мурат Тулебаев, который представляет партию ЛДПР, Николай Руссу от «Единой России» и Анатолий Княжев от КПРФ.

На 16 июля назначено рассмотрение еще одного претендента - самовыдвиженеца Юрия Рябцева. Он еще не получил документ, по причине того, что ему необходимо решить вопрос с недостающими для регистрации документами, на которые ему указали ему в избиркоме.

Материалы по теме
Чемезов попрощался с тюменской облдумой и извинился перед избирателями
#Новости#Депутаты#Тюменская область#Тюменская областная Дума#Тюмень#Наиль Каримов#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25