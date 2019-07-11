За бывшее место Олега Чемезова в тюменской Думе будут бороться сразу пять кандидатов

В Тюменской областной Думе освободилось место после того, как Олег Чемезов был назначен вице-губернатором Свердловской области. Кто займет его кресло, решат 8 сентября в единый день голосования. Довыборы в областную думу пройдут по избирательному округу №19.
Удостоверения кандидатов уже получили Максим Карпиков от партии «Справедливая Россия», Мурат Тулебаев, который представляет партию ЛДПР, Николай Руссу от «Единой России» и Анатолий Княжев от КПРФ.
На 16 июля назначено рассмотрение еще одного претендента - самовыдвиженеца Юрия Рябцева. Он еще не получил документ, по причине того, что ему необходимо решить вопрос с недостающими для регистрации документами, на которые ему указали ему в избиркоме.