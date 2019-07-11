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В суд передано третье дело о хищениях экс-проректора ТИУ Александра Ошибкова

11 июля 2019, 05:58
Фото: ТИУ
В Центральный районный суд Тюмени поступило очередное дело в отношении бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова. В ближайшее время его рассмотрят по существу.
Сюжет
Тюмень

Из материалов уголовного дела следует, что бывший проректор Тюменского индустриального университета, который ранее носил название Тюменский государственный нефтегазовый университет, в 2014-2015 года организовал проведение нескольких торгов на поставку оборудования для телеметрической геонавигационной системы и винтовых забойных двигателей. По итогам аукционов были заключены договоры с двумя аффилированными с Александром Ошибковым компаниями.

Вуз выполнил условия контракта и перевел им более 152 млн рублей, однако оборудования так и не дождался. Оно, как полагает следствие, эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил бывший проректор ТИУ.

В конце марта прошлого года Александр Ошибков был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и хищение более 179 млн рублей, а также приговорен к шести годам заключения. Из материалов второго уголовного дела следует, что бывший проректор ТИУ похитил у НИПИ «Нефтегазпроект» 2 млн рублей, за что был осужден на семь с половиной лет тюрьмы.

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