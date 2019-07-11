Тюменский ресторан «Самеба» опечатан приставами на 20 суток

Отмечается, что решение принято на основании постановления Ленинского районного суда. Между тем точные причины закрытия ресторана ни одно из ведомств не поясняет.
Заведением управляет юрлицо ООО «Семейный дом». В отношении контрагента представители Роспотребнадзора составили протокол. В настоящее время он закрыт уже четыре дня.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора попросили время для подготовки комментария. Представители ресторана пока отказываются общаться с прессой заявляя, что «Самеба» закрыта по техническим причинам. В ФССП детальную информацию по делу не сообщают.
На предприятии общественного питания, по данным налоговой службы, работает 13 человек. За 2017 год её деятельность убыточна.