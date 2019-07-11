nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский ресторан «Самеба» опечатан приставами на 20 суток

11 июля 2019, 10:30
Фото: ВКонтакте
В центре Тюмени опечатали ресторан «Самеба». Служба судебных приставов ограничила работу заведения на 20 дней.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что решение принято на основании постановления Ленинского районного суда. Между тем точные причины закрытия ресторана ни одно из ведомств не поясняет.

Заведением управляет юрлицо ООО «Семейный дом». В отношении контрагента представители Роспотребнадзора составили протокол. В настоящее время он закрыт уже четыре дня.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора попросили время для подготовки комментария. Представители ресторана пока отказываются общаться с прессой заявляя, что «Самеба» закрыта по техническим причинам. В ФССП детальную информацию по делу не сообщают.

На предприятии общественного питания, по данным налоговой службы, работает 13 человек. За 2017 год её деятельность убыточна.

Материалы по теме
Тюменский ресторан подставили дизайнеры. Они должны 4 тыс. евро за чужую картину
#Новости#Ресторан#Судебные приставы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25