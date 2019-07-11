Тюменская ветклиника «Доктор А-вет» заплатит 300 тыс. рублей за погибшую собаку

Изначально тюменцам отказали в рассмотрении иска, но потом приняли заявление. Разбирательство с ветеринарами затянулось на один год. Семилетний шпиц умер под капельницей, которую установили сотрудники ООО «Доктор А-вет».
Шпица привезли на осмотр к ветеринарам с жалобой на аппетит. Выписка из истории болезни говорит о том, что животное было в удовлетворительном состоянии. Врачи прописали собаке капельницу и таблетку. После начала лечения «Гаврюша сразу упал», а из носа пошла кровь. Директор клиники ввел животному ещё какой-то препарат, в результате собака умерла.
Ветеринары предложили женщине утилизировать питомца, но она отказалась. Тело отвезли в «нашу сельхозакадемию». По результатам вскрытия оказалось, что у питомца произошел оттек легких. Хозяйка собаки взяла заключение и отправилась в суд.