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Тюменская ветклиника «Доктор А-вет» заплатит 300 тыс. рублей за погибшую собаку

11 июля 2019, 13:07
Фото: pixabay.com
Ветклиника выплатить 300 тыс. рублей владельцам собаки. Их питомец погиб из-за отёка лёгких и неквалифицированной помощи.
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Тюмень

Изначально тюменцам отказали в рассмотрении иска, но потом приняли заявление. Разбирательство с ветеринарами затянулось на один год. Семилетний шпиц умер под капельницей, которую установили сотрудники ООО «Доктор А-вет».

Шпица привезли на осмотр к ветеринарам с жалобой на аппетит. Выписка из истории болезни говорит о том, что животное было в удовлетворительном состоянии. Врачи прописали собаке капельницу и таблетку. После начала лечения «Гаврюша сразу упал», а из носа пошла кровь. Директор клиники ввел животному ещё какой-то препарат, в результате собака умерла.

Ветеринары предложили женщине утилизировать питомца, но она отказалась. Тело отвезли в «нашу сельхозакадемию». По результатам вскрытия оказалось, что у питомца произошел оттек легких. Хозяйка собаки взяла заключение и отправилась в суд.

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