Тюменская ветклиника «Доктор А-вет» заплатит 300 тыс. рублей за погибшую собаку

Шпица привезли на осмотр к ветеринарам с жалобой на аппетит. Выписка из истории болезни говорит о том, что животное было в удовлетворительном состоянии. Врачи прописали собаке капельницу и таблетку. После начала лечения «Гаврюша сразу упал», а из носа пошла кровь. Директор клиники ввел животному ещё какой-то препарат, в результате собака умерла.