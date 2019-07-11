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ТПП представил свой стенд с работой нейросети на ИННОПРОМЕ

11 июля 2019, 07:00
Фото: Скриншот
В Екатеринбурге в эти дни проходит десятая международная выставка ИННОПРОМ. На ней стенд с работой «нейросети российского бизнеса» представила торгово-промышленная палата.
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Тюмень

В ее презентации приняли участие глава российского ТПП Сергей Катырин, первый замгендиректора «Экспоцентр» Николай Гусев и президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

Как сказал Катырин, система торгово-промышленных палат аналогична нейронной сети: используя региональные, федеральные и международные связи, она открывает бизнесу экспертные ресурсы, развивает торгово-экономические и научно-технические связи отечественных предпринимателей с предпринимателями зарубежных стран.

«Нам кажется, что наша сеть, которая на сегодняшний день сложилась для каждого члена ТПП — это такая нейронная сеть. Каждый член палаты — это клеточка в этой сети. На сегодняшний день в России работают 180 палат, они не существуют, они работают. Это работающий механизм, это офисы, это люди», — подчеркнул Сергей Катырин.

На стенде представлена интерактивная карта, в которой есть все участники нейронной сети: на выбор предоставляется любой регион от Ставрополья до Хабаровского края. Таким образом, можно узнать деятельность местной ТПП, о реализуемых проектах и о количестве предпринимателей.

Участниками стенда стали высокотехнологичные компании. Их разработки и продукция открывают бизнесу новые возможности по цифровизации производственных процессов, обработке big-data, созданию электронных площадок для поставщиков и интерактивному обучению.

По словам главы российской ТПП, необходимо сделать все, чтобы, говоря о промышленности, сохранить систему стандартизации.

На стенде было продемонстрирована связанность всех филиалов и палат ТПП по стране: Пермь, Челябинск, Хабаровск, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Саратов, Санкт-Петербург.

Андрей Беседин вручил членские билеты 27 уральским компаниям, которые присоединились к Уральской ТПП. Еще девять предпринимателей он наградил премией победителя регионального этапа «Золотой Меркурий».

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