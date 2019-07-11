ТПП представил свой стенд с работой нейросети на ИННОПРОМЕ

«Нам кажется, что наша сеть, которая на сегодняшний день сложилась для каждого члена ТПП — это такая нейронная сеть. Каждый член палаты — это клеточка в этой сети. На сегодняшний день в России работают 180 палат, они не существуют, они работают. Это работающий механизм, это офисы, это люди», — подчеркнул Сергей Катырин.