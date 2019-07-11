Массовая гибель пчел отмечена в двух районах Тюменской области

Житель Комсомольского рассказал в соцсетях, что раньше у него было восемь ульев. На данный момент в трёх ещё «теплится жизнь», но пчёлы не жизнеспособны. На место ЧП приезжали представители ветлаборатории и взяли материалы для анализа, но никаких заболеваний или серьезных загрязнений не обнаружила. Был найден пестицид, который специалисты классифицировать пока не смогли.
Пчеловод считает, что массовое вымирание насекомых началось после обработки рапсовых полей пестицидами. При этом его пасека находилась практически в лесу. Уже восемь пчеловодов Тюменской области обратились в различные ведомства с заявлениями о гибели пчел. Пострадало не менее 15 пасек.
В массовой гибели пчёл обвиняют новый инсектицид «Альтерр». В частности, он запрещен для применения в водоохранной зоне.
Между тем, случаи массовой гибели пчел зарегистрированы в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской и других областях. Минсельхоз принимает меры для сохранения популяции насекомых и рекомендует региональным властям обратить на это внимание.