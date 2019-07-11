Массовая гибель пчел отмечена в двух районах Тюменской области

Житель Комсомольского рассказал в соцсетях, что раньше у него было восемь ульев. На данный момент в трёх ещё «теплится жизнь», но пчёлы не жизнеспособны. На место ЧП приезжали представители ветлаборатории и взяли материалы для анализа, но никаких заболеваний или серьезных загрязнений не обнаружила. Был найден пестицид, который специалисты классифицировать пока не смогли.