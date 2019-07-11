Альфа-банк получил премию за инновационные сервисы для предпринимателей

Альфа-Банк был награжден за то, что в 2018-2019 годах существенно увеличил количество выданных кредитов, привлек много новых клиентов, внедрил инновационные расчетные и кредитные сервисы для малого и среднего бизнеса, а также создал эффективную бизнес-модель Банка в сегменте обслуживания МСБ. Об этом сообщает muksun.fm.
В Euromoney подчеркнули, что Альфа-Банк первым начал развивать комплексное банковское обслуживание малого и среднего предпринимательства в России и смог сохранить свои преимущества среди большой конкуренции и усилить свои преимущества для клиентов. Банк является лидером в создании нефинансовых сервисов для малых и средних предприятий, но его главным конкурентным преимуществом является технология быстрого кредитования с эффективным управлением рисками. Успехи компании объясняются сочетанием большого опыта и лучших скоринговых моделей.
Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сказал, что для финансовая организация благодарна Euromoney за признание ее сервисов для малого и среднего бизнеса лучшими среди банков, представленных в Центральной и Восточной Европе. Альфа-Банк сумел создать новый стандарт банковского обслуживания для малого и среднего предпринимательства, предоставив клиентам МСБ быстрые, удобные и безопасные финансовые продукты. Чтобы создать лучшие на рынке клиентские сервисы, банк использует цифровые технологии, что позволяет развивать бизнес и увеличивать прибыль. Сервисы Альфа-Банка работают круглосуточно. Для открытия счета или подачи заявки на кредит достаточно сделать «два клика». Клиентам нравится простота в обслуживании, поэтому количество новых пользователей растет на 30% каждый год. Клиентами Альфа-Банка является 450 тысяч российских компаний сегмента МСБ, добавил Верхошинский.
В 2018-2019 годах Альфа-Банк сделал много для развития бизнеса: внедрил инновационные продукты в сфере информационной безопасности, усовершенствовал мобильный банк, добавив туда много daily-banking операций и кредитных процедур, а также начал выпускать моментальные виртуальные B2B-карты. В интернет-банка для предпринимателей и юридических лиц были добавлены сервисы по юридической и комплаенс-поддержке клиентов.
В прошлом году у Альфа-Банка были лучшие темпы кредитования малого и среднего бизнеса (+101%) по сравнению с другими крупными российскими банками.
В 2019 году Альфа-Банк первым разработал для клиентов МСБ полноценный сервис в интернет-банке, с помощью которого можно проводить конверсионные сделки по биржевой модели и не использовать брокерские счета.