Альфа-банк получил премию за инновационные сервисы для предпринимателей

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский сказал, что для финансовая организация благодарна Euromoney за признание ее сервисов для малого и среднего бизнеса лучшими среди банков, представленных в Центральной и Восточной Европе. Альфа-Банк сумел создать новый стандарт банковского обслуживания для малого и среднего предпринимательства, предоставив клиентам МСБ быстрые, удобные и безопасные финансовые продукты. Чтобы создать лучшие на рынке клиентские сервисы, банк использует цифровые технологии, что позволяет развивать бизнес и увеличивать прибыль. Сервисы Альфа-Банка работают круглосуточно. Для открытия счета или подачи заявки на кредит достаточно сделать «два клика». Клиентам нравится простота в обслуживании, поэтому количество новых пользователей растет на 30% каждый год. Клиентами Альфа-Банка является 450 тысяч российских компаний сегмента МСБ, добавил Верхошинский.