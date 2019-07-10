За право управления домом в деревне Дударева развернулась настоящая борьба

Так, суд по просьбе представителя истца привлек к делу без самостоятельных требований государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Однако отказал в ходатайстве представителя ответчиков в привлечении Дениса Егорова, который, как сказали на суде, является родственником Сергея Агишева. Судья пояснила, что он вправе сам обратиться, если его права нарушены. Также к делу привлекли сына Агишева, Романа, с самостоятельными требованиями. В этом случае судья объяснила, что Роман Агишев присоединяется как соистец.