За право управления домом в деревне Дударева развернулась настоящая борьба

Дело рассматривает Тюменский районный суд. На очередном заседании, которое прошло накануне, вопросы касались больше формальных процессов — участники дела ходатайствовали о привлечении к делу третьих лиц, дополнительных доказательств.
Так, суд по просьбе представителя истца привлек к делу без самостоятельных требований государственную жилищную инспекцию Тюменской области. Однако отказал в ходатайстве представителя ответчиков в привлечении Дениса Егорова, который, как сказали на суде, является родственником Сергея Агишева. Судья пояснила, что он вправе сам обратиться, если его права нарушены. Также к делу привлекли сына Агишева, Романа, с самостоятельными требованиями. В этом случае судья объяснила, что Роман Агишев присоединяется как соистец.
Агишев, руководитель ТСН, хочет через суд признать недействительным внеочередное собрание собственников дома, расположенного в деревне Дударева, проезд Академический, 9. Собрание прошло 19 ноября прошлого года. Тогда жильцы решили отказаться от услуг ТСН и перейти к УК.
Корреспонденту «Нашего города» юрист Елена Попова рассказала, что собственникам не нравилось оказание услуг ТСН, и они решили отказаться от него, а Сергей Агишев пытается оставить этот дом под управлением ТСН. Его главным доводом в суде является доказательство, что собрание якобы прошло с нарушениями.
«Этот вопрос суд и должен рассмотреть. Но основная претензия, что люди не были согласны с плохим оказанием услуг, и они поменяли управляющую компанию. А тот, кто эти услуги плохо оказывал, дом хочет по-прежнему у себя оставить», — подытожила Елена Попова.
Как рассказала «Нашему городу» жительница дома Людмила Нечипоренко, Агишев создал ТСН незаконно и это признал суд. Протокол, по которому его якобы избрали, посчитали подделкой.
По мнению Людмилы, ТСН, возглавляемый Агишевым, не выполнял свою работу, при этом плату за услуги исправно собирал. По ее данным, в бумагах по счетам видно, что средства выводились на непонятные фирмы. А за оплаченные услуги работы проводились не соразмерно плате.
С 1 января дом находится под управлением «СибЭнергоСервиса». Но, как видно, Сергей Агишев не хочет выпускать дом из своего управления.
«Наш город» продолжит следить за ситуацией.