Водитель BMW из Тюмени будет год отрабатывать фальшивые права

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года 34-летнего фигуранта привлекли к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде к 200 часам обязательных работ. Также его лишили водительского удостоверения. Получить права обратно он смог бы лишь через два года.