Водитель BMW из Тюмени будет год отрабатывать фальшивые права

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года 34-летнего фигуранта привлекли к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде к 200 часам обязательных работ. Также его лишили водительского удостоверения. Получить права обратно он смог бы лишь через два года.
Несмотря на это, в февраля текущего года владелец BMW приобрел новое водительское удостоверение на чужую фамилию. Спустя пару месяцев его автомобиль остановил инспектор ДПС. Предъявленное сотруднику ГИБДД водительское удостоверение вызвало подозрение. Позднее выяснилось, что оно поддельное.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое по существу рассмотрел мировой судья судебного участка №3 Калининского судебного района города Тюмени. Мужчину признали виновным и постановили назначить ему наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.