В России вдвое вырастут акцизы на вино с 2020 года

С 1 июля 2018 года в России повысились акцизы на табак и алкоголь. Для табачной продукции он составит 200 рублей (рост на 66%) за каждую 1 000 штук, на алкоголь — в размере 1 850 (рост на 6%) рублей за 1 000 штук.