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В России вдвое вырастут акцизы на вино с 2020 года

10 июля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Акцизы на тихие вина в России будут увеличены на 72%, игристые на 11%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ подготовил в правительстве.

Поправки будут внесены в Госдуму на ближайшем заседании. В абсолютных цифрах новые акцизы на тихие вина составят 31 рубль, игристые – 40 рублей.

По данным «Новых известий», поправки должны уравнять ставки на российские и импортные вина. Новые ставки начнут действовать с 2020 года.

Увеличение акцизов коснётся не всех винных напитков. Льготы получат производители вина из российского винограда, а те, кто использует в производстве импортное сырье, будут платить акциз по полной ставке.

С 1 июля 2018 года в России повысились акцизы на табак и алкоголь. Для табачной продукции он составит 200 рублей (рост на 66%) за каждую 1 000 штук, на алкоголь — в размере 1 850 (рост на 6%) рублей за 1 000 штук.

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#Новости#Акцизы#Вино#Александр Мязин#Политика
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