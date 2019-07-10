В России вдвое вырастут акцизы на вино с 2020 года

Поправки будут внесены в Госдуму на ближайшем заседании. В абсолютных цифрах новые акцизы на тихие вина составят 31 рубль, игристые – 40 рублей.
По данным «Новых известий», поправки должны уравнять ставки на российские и импортные вина. Новые ставки начнут действовать с 2020 года.
Увеличение акцизов коснётся не всех винных напитков. Льготы получат производители вина из российского винограда, а те, кто использует в производстве импортное сырье, будут платить акциз по полной ставке.
С 1 июля 2018 года в России повысились акцизы на табак и алкоголь. Для табачной продукции он составит 200 рублей (рост на 66%) за каждую 1 000 штук, на алкоголь — в размере 1 850 (рост на 6%) рублей за 1 000 штук.