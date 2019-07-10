«СБК» считает включение дома в ЖК «Авиатор» в реестр долгостроев технической ошибкой

Речь идет о доме по ул. Интернациональная, 199, к.6. Именно он оказался в реестре новостроек, при строительстве которых были нарушены сроки сдачи объектов. Данные были опубликованы на сайте дом.рф – официальном портале Минстроя. Интересно, что застройщик данного дома также указан с ошибкой – некий краснодарский «Стройинвест».