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«СБК» считает включение дома в ЖК «Авиатор» в реестр долгостроев технической ошибкой

10 июля 2019, 13:00
Фото: наш.дом.рф
Компания «СБК», которая занимается строительством ЖК «Авиатор» на ул. Интернациональной, заявила о технической ошибке в Минстрое, из-за которой один из их домов оказался в реестре долгостроев. Компания отмечает, что никаких проблем с новостройкой не существует.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о доме по ул. Интернациональная, 199, к.6. Именно он оказался в реестре новостроек, при строительстве которых были нарушены сроки сдачи объектов. Данные были опубликованы на сайте дом.рф – официальном портале Минстроя. Интересно, что застройщик данного дома также указан с ошибкой – некий краснодарский «Стройинвест».

«Компания ООО «Строительство Бизнес Коммерция» не имеет отношения к ООО «Строинвест», и каким образом данные оказались на сайте Минстроя, нам не известно, – сообщили в компании.

Фото: наш.дом.рф

Действительно, согласно юридическим данным, «Стройинвест» зарегистрирована в Краснодаре и не имеет общих аффелированных лиц с тюменским предприятием. У данного застройщика есть и другие проблемные дома – всего их шесть.

Как отметили в компании, все четыре дома ЖК «Авиатор» возводятся по одному разрешению и будут сданы в один срок – 4 квартал 2019 года. Почему дом вписали в список долгостроев – не известно.

Предположительно, была допущена ошибка технической службой сайта Минстроя при внесении данных об объекте в качестве проблемного объекта.

Также застройщик отметил, что не покупал офис «Сибнефтебанка» за 75 млн рублей накануне – ее приобрела компания ООО «Капитал Групп». Впрочем, ее владелец Максим Замятин владеет 33% уставного капитала «СБК».

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#Новости#Единый реестр застройщиков#Тюмень#Минстрой РФ#Ошибки#Застройщики#Анна Кушнир#Экономика
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