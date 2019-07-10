«СБК» считает включение дома в ЖК «Авиатор» в реестр долгостроев технической ошибкой

Речь идет о доме по ул. Интернациональная, 199, к.6. Именно он оказался в реестре новостроек, при строительстве которых были нарушены сроки сдачи объектов. Данные были опубликованы на сайте дом.рф – официальном портале Минстроя. Интересно, что застройщик данного дома также указан с ошибкой – некий краснодарский «Стройинвест».
«Компания ООО «Строительство Бизнес Коммерция» не имеет отношения к ООО «Строинвест», и каким образом данные оказались на сайте Минстроя, нам не известно, – сообщили в компании.
Действительно, согласно юридическим данным, «Стройинвест» зарегистрирована в Краснодаре и не имеет общих аффелированных лиц с тюменским предприятием. У данного застройщика есть и другие проблемные дома – всего их шесть.
Как отметили в компании, все четыре дома ЖК «Авиатор» возводятся по одному разрешению и будут сданы в один срок – 4 квартал 2019 года. Почему дом вписали в список долгостроев – не известно.
Предположительно, была допущена ошибка технической службой сайта Минстроя при внесении данных об объекте в качестве проблемного объекта.
Также застройщик отметил, что не покупал офис «Сибнефтебанка» за 75 млн рублей накануне – ее приобрела компания ООО «Капитал Групп». Впрочем, ее владелец Максим Замятин владеет 33% уставного капитала «СБК».