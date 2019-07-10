Сбербанк представил на ИННОПРОМЕ сервисы экосистемы

На стенде была продемонстрирована концепция сервиса телемедицины DocDoc. На платформе доступны услуги более 38 тысяч врачей разной специализации. Услуга предлагается как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов Сбербанка. На стенде показали прибор дистанционного освидетельствования, который, к примеру, могут использовать компании для предрейсового осмотра водителей: он позволяет измерить давление, уровень алкоголя в крови, температуру тела.