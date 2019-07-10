Сбербанк представил на ИННОПРОМЕ сервисы экосистемы

Банк продемонстрировал не только традиционные услуги банкинга для физических лиц и бизнеса, но и новинки, охватывающие широкий спектр потребностей клиентов.
На стенде была продемонстрирована концепция сервиса телемедицины DocDoc. На платформе доступны услуги более 38 тысяч врачей разной специализации. Услуга предлагается как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов Сбербанка. На стенде показали прибор дистанционного освидетельствования, который, к примеру, могут использовать компании для предрейсового осмотра водителей: он позволяет измерить давление, уровень алкоголя в крови, температуру тела.
Кроме этого, гостям выставки показали платформу Diaolog для корпоративного мессенджера. Банк уже активно использует созданный на ее основе СберЧат. Также на стенде рассказали о технологии отраслевой трансформации (ТОТ), основанной на big-data. С ее помощью корпоративные клиенты банка могут получить развернутую аналитику относительно профиля покупателя, выяснить его средний чек, социально-демографический статус, поведение в магазинах.
Помимо этого, гости ИННОПРОМа могли познакомиться с приложением «Сбербанк Инвестор», позволяющим пользователям покупать и продавать акции и облигации российских компаний. Проще говоря – это фондовый и валютный рынок прямо в смартфоне.
Еще один сервис экосистемы банка – платформа «Bankofbusinesspartners». Она позволяет предпринимателям находить партнеров, продавцов и контрагентов по всему миру. В сервисе уже зарегистрировано 28,8 тысяч партнеров, а количество предложений превысило 13 тысяч из 174 стран.
Заглянул Сбербанк и в будущее, представив общественности новую разработку от облачного провайдера SberCloud. Он создал решения для реализации концепции «Умный город». Его возможности демонстрировали с помощью дополненной реальности.
Также любой желающий мог приобрести на стенде памятные монеты, познакомиться с приложением для организации розничной торговли, узнать о возможностях корпоративного университета Сбербанка, а также о системе искусственного интеллекта, которую можно применять в работе колл-центров.
Главный слоган, с которым компания выступила на выставке: «Сбербанк – это больше, чем банк».
Также в ходе форума Сбербанк подписал порядка 20 соглашений с крупными компаниями, вузами, органами региональной и муниципальной власти.
А в зоне коворкинга банк организовал для гостей ИННОПРОМа квест из пяти этапов. Тем, кто его прошел, вручали памятные монеты с символикой Универсиады-2019».
По словам председателя Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина, Тюменская область рождает инновации и инновационные отрасли, нужные населению. Он также заявил, что банк готов заключить с Тюменской областью ряд соглашений о сотрудничестве и будет внедрять свои цифровые продукты в регионе.