На мусорные полигоны Тюмени продолжают завозить грунт для изоляции отходов

«Работы по нормативному содержанию объектов для захоронения отходов ведутся концессионером регулярно. Так, весной 2019 года на тюменском полигоне мы построили дорогу из железобетонных плит до самой высокой точки объекта и организовали разворотную площадку для транспорта. На всех полигонах в круглосуточном режиме дежурят поливомоечные машины и рабочие-регулировщики, регулярно проводятся осмотры тел полигонов с целью оперативного выявления мест, из которых может просачиваться свалочный газ», - рассказал генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.