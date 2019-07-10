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На мусорные полигоны Тюмени продолжают завозить грунт для изоляции отходов

10 июля 2019, 12:49
Фото: ООО «ТЭО»
Регоператор ООО «ТЭО» завез на полигоны Тюмени, Ишима и Тобольска шестьдесят тысяч кубометров грунта для промежуточной изоляции отходов. Еще двадцать тысяч кубометров будет доставлено дополнительно со строительных площадок мусоросортировочных заводов Тобольска и Ишима.
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Тюмень

«Работы по нормативному содержанию объектов для захоронения отходов ведутся концессионером регулярно. Так, весной 2019 года на тюменском полигоне мы построили дорогу из железобетонных плит до самой высокой точки объекта и организовали разворотную площадку для транспорта. На всех полигонах в круглосуточном режиме дежурят поливомоечные машины и рабочие-регулировщики, регулярно проводятся осмотры тел полигонов с целью оперативного выявления мест, из которых может просачиваться свалочный газ», - рассказал генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Компанией «ТЭО» привлекаются независимые лаборатории, имеющие соответствующий аттестат аккредитации для проведения мониторинга компонентов окружающей среды, в том числе, атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. Все это делается в целях выявления и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. А также для контроля за полигонами и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

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