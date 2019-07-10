nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из перевернувшегося в ДТП Mercedes выпало детское кресло

10 июля 2019, 06:49
Фото: pixabay.com
Сегодня утром, 10 июля, в районе улиц Мельникайте и Дамбовской перевернулся автомобиль Mercedes, из салона иномарки после аварии выпало детcкое кресло. Управляла автомобилем 27-летняя девушка.
Сюжет
Тюмень

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобилистка по неизвестным причинам потеряла управление над автомобилем. После этого машину на скорости вынесло с крайней левой полосы на правую, где иномарка и перевернулась.

Авария произошла возле дома № 36 по улице Мельникайте. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Пострадавшую с различными травмами доставили прибывшие на место медики бригады службы скорой помощи в ОКБ № 2.

В департаменте здравоохранения Тюменской области не стали комментировать информацию и уточнять, какие именно травмы получила девушка. О том, был ли в момент аварии в детском кресле ребенок, также не сообщается.

Материалы по теме
Четыре молодых человека погибли в ДТП на трассе Тобольск – Вагай
#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25