Из перевернувшегося в ДТП Mercedes выпало детское кресло

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, автомобилистка по неизвестным причинам потеряла управление над автомобилем. После этого машину на скорости вынесло с крайней левой полосы на правую, где иномарка и перевернулась.
Авария произошла возле дома № 36 по улице Мельникайте. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Пострадавшую с различными травмами доставили прибывшие на место медики бригады службы скорой помощи в ОКБ № 2.
В департаменте здравоохранения Тюменской области не стали комментировать информацию и уточнять, какие именно травмы получила девушка. О том, был ли в момент аварии в детском кресле ребенок, также не сообщается.