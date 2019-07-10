Авиакомпанию «Россия» назвали самым быстроразвивающимся перевозчиком

Кроме того, авиперевозчик стал лауреатом Евразийской премии в номинации «Лучший прогресс в сервисе».
Так, оценив итоги работы компании, эксперты пришли к выводу, что наилучшую динамику на рынке гражданской авиации в части улучшения сервиса показала авиакомпания “Россия”. В 2018 году авиаперевозчик не только значительно расширил географию полетов, но повысил качество обслуживания пассажиров на борту самолета. Например, для всех классов обслуживания “Россия” обновила бортовое меню, а для пассажиров класса “Бизнес” стали доступны специальные дорожные наборы.
Кроме того, для детей авиаперевозчик ввел наборы с применением технологий дополненной реальности. Ранее эти детские наборы получили премию TravelPlus Airline Amenity Bag Awards (Великобритания).
Особо эксперты отметили стриминговую систему развлечений в самолетах компании. Серверы для мультимедийных систем на судах были разработаны на базе технологии SIFES (Streaming in-flight entertainment system). При помощи беспроводной сети пассажиры “России” могут подключиться к серверу с информационным контентом. Так, можно во время перелета послушать аудиокнигу или посмотреть фильм. Получить доступ к развлекательному контенту можно, скачав специальное приложение.
Также высокую оценку развитию сервиса на борту самолетов “России” поставили представители компаний авиатранспортного комплекса во время NETWORK Eurasian Route Development Forum. Согласно результатам онлайн-опроса, авиакомпания признана лучшим перевозчиком Евразийского региона. Напомним, что ранее, по версии консалтинговой компании Brand Finance, “Россия” попала в число 50ценных брендов РФ.
Впервые Евразийская премия в области авиационного маркетинга состоялась в 2018 году в рамках NETWORK Eurasian Route Development Forum. В этом году мероприятие в Красноярске посетили представители органов власти, авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной Америки и других регионов мира. Маршрутная сеть авиакомпании “Россия”, входящей в Группу «Аэрофлот», насчитывает свыше 130 направлений. Число перевезенных в 2018 году пассажиров “России” составило 11 миллионов человек. На протяжении пяти лет компания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».