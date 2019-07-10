Авиакомпанию «Россия» назвали самым быстроразвивающимся перевозчиком

Впервые Евразийская премия в области авиационного маркетинга состоялась в 2018 году в рамках NETWORK Eurasian Route Development Forum. В этом году мероприятие в Красноярске посетили представители органов власти, авиакомпаний, аэропортов, туристических операторов из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной Америки и других регионов мира. Маршрутная сеть авиакомпании “Россия”, входящей в Группу «Аэрофлот», насчитывает свыше 130 направлений. Число перевезенных в 2018 году пассажиров “России” составило 11 миллионов человек. На протяжении пяти лет компания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».