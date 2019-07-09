В тюменском пруду «Утиный» нашли яйца паразитов

Яйца гельминтов имеют жизнеспособное состояние и несут угрозу для отдыхающих. Более того, озера Круглое и Кривое не отвечают нормативам по химическому потреблению кислорода. Иными словами, водоёмы имеют органическое загрязнение.
В Тюменской области сотрудники МЧС в июле разрешили купаться на 11 пляжах. В 2018 году подобных водоемов было 16. В жаркий день тюменцы могут отдохнуть на базе отдыха «Верхний Бор», в «Пруду лесном», на озере «Сингуль», в водоёме санатория «Сибирь» и «Серебряный Бор» и другие. На площадках действуют медицинские посты, вода соответствует нормам, дежурят спасатели.
По данным Гисметео, в Тюмени с 13 по 16 июля установится жаркая погода. Температура воздуха поднимется до + 34 градусов.