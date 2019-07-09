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В тюменском пруду «Утиный» нашли яйца паразитов

9 июля 2019, 13:33
Фото: pixabay.com
Специалисты обнаружили в пруду «Утином» яйца паразитов. По мнению Центра гигиены и эпидемиологии, здесь купаться нельзя.
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Тюмень

Яйца гельминтов имеют жизнеспособное состояние и несут угрозу для отдыхающих. Более того, озера Круглое и Кривое не отвечают нормативам по химическому потреблению кислорода. Иными словами, водоёмы имеют органическое загрязнение.

В Тюменской области сотрудники МЧС в июле разрешили купаться на 11 пляжах. В 2018 году подобных водоемов было 16. В жаркий день тюменцы могут отдохнуть на базе отдыха «Верхний Бор», в «Пруду лесном», на озере «Сингуль», в водоёме санатория «Сибирь» и «Серебряный Бор» и другие. На площадках действуют медицинские посты, вода соответствует нормам, дежурят спасатели.

По данным Гисметео, в Тюмени с 13 по 16 июля установится жаркая погода. Температура воздуха поднимется до + 34 градусов.

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#Новости#Пруд Утиный#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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