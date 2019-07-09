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В СУЭНКО снижается аварийность на электрических сетях

9 июля 2019, 07:29
Фото: «Наш город»
Подготовка электрических и коммунальных сетей СУЭНКО к зиме ведется строго по графику. Об этом директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин сообщил в своем докладе на заседании правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и ЖКХ к ОЗП под руководством министра энергетики РФ Александра Новака.
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Тюмень

По данным на 1 июля на электрических сетях Тюменской и Курганской областей реализовано 54,2% от плана ремонтной кампании в коммунальном комплексе юга Тюменской области — 53,6% плановых работ. Прогнозы относительно завершения подготовки к ОЗП — положительные.

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей при прохождении зимнего максимума нагрузок. Но если из-за стихии на сетях все же возникнут инциденты, персонал СУЭНКО готов к тому, чтобы ликвидация последствий была максимально оперативной и свела к минимуму неудобства потребителей», — сообщил Данил Анучин.

Отдельно в своем докладе директор энергокомпании выделил реализацию целевых программ по двум областям и мероприятия по цифровой трансформации электрических сетей — оба направления деятельности также влияют на бесперебойное прохождение зимнего максимума нагрузок.

Среди целевых программ — оснащение сетей устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, телемеханизация питающих центров, расчистка и расширение просек ВЛ 10-110 кВ и других.

Телемеханизация подстанций и распределительных пунктов и, как следствие, повышение управляемости электросетевым комплексом, уже дала положительный результат — за первое полугодие 2019 года аварийность на электрических сетях СУЭНКО снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%.

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