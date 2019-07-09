В СУЭНКО снижается аварийность на электрических сетях

«Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей при прохождении зимнего максимума нагрузок. Но если из-за стихии на сетях все же возникнут инциденты, персонал СУЭНКО готов к тому, чтобы ликвидация последствий была максимально оперативной и свела к минимуму неудобства потребителей», — сообщил Данил Анучин.