Тюменский приборостроительный завод требуют признать банкротом

Судя по картотеке арбитражного суда, сумма исковых заявлений управления налоговой службы по Тюменской области составляет 1,2 млн рублей. Документы поступили в суд 8 июля. Подробностей дела пока нет. Дата заседания еще не назначена.
Тюменский приборостроительный завод знаменит выпуском весов «Тюмень», которые использовались по всему СССР. Их начали выпускать в 1959 году. Учредителем предприятия является департамент имущественных отношений Тюменской области.
Это уже не первый случай, когда надзорное ведомство подает иск о банкротстве предприятия. Предыдущая попытка была в марте прошлого года. Тогда требования налоговиков составляли 2,7 млн рублей. Завод избежал банкротства, полностью погасив задолженность.