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Тюменский приборостроительный завод требуют признать банкротом

9 июля 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
Тюменская налоговая служба банкротит одно из старейших предприятий региона — ЗАО «Тюменский приборостроительный завод», который был эвакуирован в город в 1941 году из Киева. Тогда он носил название «Цепи Галля».
Сюжет
Тюмень

Судя по картотеке арбитражного суда, сумма исковых заявлений управления налоговой службы по Тюменской области составляет 1,2 млн рублей. Документы поступили в суд 8 июля. Подробностей дела пока нет. Дата заседания еще не назначена.

Тюменский приборостроительный завод знаменит выпуском весов «Тюмень», которые использовались по всему СССР. Их начали выпускать в 1959 году. Учредителем предприятия является департамент имущественных отношений Тюменской области.

Это уже не первый случай, когда надзорное ведомство подает иск о банкротстве предприятия. Предыдущая попытка была в марте прошлого года. Тогда требования налоговиков составляли 2,7 млн рублей. Завод избежал банкротства, полностью погасив задолженность.

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#Новости#Налоговая служба#Банкротство#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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