Тюменский приборостроительный завод требуют признать банкротом

Это уже не первый случай, когда надзорное ведомство подает иск о банкротстве предприятия. Предыдущая попытка была в марте прошлого года. Тогда требования налоговиков составляли 2,7 млн рублей. Завод избежал банкротства, полностью погасив задолженность.