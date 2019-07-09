Антипинский НПЗ должен возобновить работу с 20 июля

Завод был остановлен в апреле, в связи с тем, что не было денег покупать сырье. Предполагается, что новые собственники НПЗ будут работать по давальческой схеме. То есть на завод поставляется нефть от её владельца, она перерабатывается и передаётся ему за плату. В России подобная схема практически не применяется.
Позже планируется подключить завод к системе трубопроводов «Транснефти».
Ранее стало известно что, корпорацией SOCAR и Сбербанком было создано предприятие ООО «Сокар Энергоресурс», которое приобрело 80% акции завода. У азербайджанцев 60% долей «Сокар Энергоресурс» (по цепочке от "дочки" Socar "Сокар Рус"), 40% компании принадлежит Себрбанку. Таким образом, акции АНПЗ распределились между азербайджанцами (48%), Сбербанком (32%) и Николаем Егоровым (20%).
На заводе работает около двух тысяч человек. АНПЗ является уникальным в плане глубины переработки нефти, которая достигает 98%. Подобных показателей нет на других производствах в России. Например, на Омском НПЗ этот показатель приближается к 91%. Перерабатывающая мощность предприятия составляет девять миллионов тонн нефти в год.