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Антипинский НПЗ должен возобновить работу с 20 июля

9 июля 2019, 09:21
Фото: Антипинский НПЗ
Как пишут «Ведомости» Антипинский НПЗ возобновит свою работу в конце июля, предположительно 20 числа. Завод будет работать на сырье «Лукойла» и «Сургутнефтегаза».
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Тюмень

Завод был остановлен в апреле, в связи с тем, что не было денег покупать сырье. Предполагается, что новые собственники НПЗ будут работать по давальческой схеме. То есть на завод поставляется нефть от её владельца, она перерабатывается и передаётся ему за плату. В России подобная схема практически не применяется.

Позже планируется подключить завод к системе трубопроводов «Транснефти».

Ранее стало известно что, корпорацией SOCAR и Сбербанком было создано предприятие ООО «Сокар Энергоресурс», которое приобрело 80% акции завода. У азербайджанцев 60% долей «Сокар Энергоресурс» (по цепочке от "дочки" Socar "Сокар Рус"), 40% компании принадлежит Себрбанку. Таким образом, акции АНПЗ распределились между азербайджанцами (48%), Сбербанком (32%) и Николаем Егоровым (20%).

На заводе работает около двух тысяч человек. АНПЗ является уникальным в плане глубины переработки нефти, которая достигает 98%. Подобных показателей нет на других производствах в России. Например, на Омском НПЗ этот показатель приближается к 91%. Перерабатывающая мощность предприятия составляет девять миллионов тонн нефти в год.

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#Новости#Бензин#Переработка#Антипинский НПЗ#Тюменская область#Сбербанк#Тюмень#Вадим Квасюк#Экономика
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