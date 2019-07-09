Антипинский НПЗ должен возобновить работу с 20 июля

Завод был остановлен в апреле, в связи с тем, что не было денег покупать сырье. Предполагается, что новые собственники НПЗ будут работать по давальческой схеме. То есть на завод поставляется нефть от её владельца, она перерабатывается и передаётся ему за плату. В России подобная схема практически не применяется.