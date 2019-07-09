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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 16 июля

9 июля 2019, 13:24
Фото: pixabay.com
Тюменцы протестируют сервис «Налоговый калькулятор» вместе с «Опорой России», посоревнуются за право стать лидером доверия потребителей, узнают, как взыскать дебиторскую задолженность и обсудят за завтраком тренды рынка труда.
Сюжет
Афиша

1. Конкурс «Михайловский - ключ к успеху!» (18+)

В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский – ключ к успеху». Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский». В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.

Документы принимаются на e-mail: [email protected]

Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15

Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55).

2. Премия «Лидер доверия потребителей – 2019» (18+)

Организаторы: Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ», компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.

К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области - предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.

В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

  • Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: [email protected], 8-902-855-44-91;
  • Светлана Кушнир, куратор проекта, e-mail: [email protected], тел.: 8-982-50-73-228;
  • Наталья Данилова, куратор проекта, тел.: 8-982-193-91-35.

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]

Когда: с 1 июня по 15 октября

3. Бизнес-завтрак (18+)

Бизнес-завтрак на тему: «Банкротство. Как взыскать дебиторскую задолженность с физических и юридических лиц?»

Действительный член НП «Тюменский деловой Клуб», генеральный директор ООО «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов приглашает финансовых директоров, собственников, топ-менеджеров и бухгалтеров среднего и крупного бизнеса принять участие в бизнес-завтраке на тему: «Банкротство. Как взыскать дебиторскую задолженность с физических и юридических лиц?»

Участие бесплатное. Обязательна регистрация.

Подробности http://kapital-konsulting.ru/

Когда: 11 июля 2019, 10:00

Где: Cafe 15/86 (ул. Володарского, 3)

4. Тестирование сервиса «Налоговый калькулятор» (18+)

«Опора России» предлагает протестировать сервис «Налоговый калькулятор».

Для участия пройдите два этапа:

  1. Заполните данные в калькуляторе: http://bit.ly/2Yw2Lfx.
  2. Заполните анкету: http://bit.ly/2Yxi2ge

Когда: до 19 июля

5. HR-завтрак (18+)

Разговор про тренды рынка труда Тюмени с экспертами компаний Зарплата.ру и «Этажи»

HR-завтрак – это новый формат нетворкинга, на котором вы не только познакомитесь с коллегами из самых крупных компаний города, но и сможете получить полезную информацию от экспертов HR-сферы.

Для кого: для менеджеров по персоналу и HR-директоров

Расписание:

8:45-9:00 регистрация участников

9:00-10:00 «Тренды рынка труда Тюмени 2019 года»

Спикер: Караваева Нина Павловна, директор по персоналу компании «Этажи»

10:00-10:30 «Как создать продающий текст вакансии»

Спикер: Кудряшов Артём Геннадьевич, руководитель группы продаж Тюмени компании Зарплата.ру

10:30-11:00 Кофе-брейк и нетворкинг

11:00-11:45 – Мозгобойня для HR-специалистов

Как правильно схантить? Убедить остаться? Понять соискателя с первого взгляда? И другое о нашей работе!

11:45-12:00 Завершение завтрака. Подведение результатов мозгобойни и фотозона

Когда: 16 июля 9:00 - 12:00

Где: Гостиница «Спасская» (ул. Ленина, 2а)

Фото: pixabay.com
#Афиша#Тюмень#Радик Енчу
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