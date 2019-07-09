Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 16 июля

В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский – ключ к успеху». Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский». В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.
Документы принимаются на e-mail: [email protected]
Подробнее о правилах подачи заявок по тел.: 8 (967) 385-61-15
Где: Рынок «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55).
Организаторы: Многопрофильный центр «Созвездие ЮГРЫ», компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени.
К участию в конкурсе приглашаются члены Торгово-промышленной палаты Тюменской области - предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг и производства.
Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.
Итоги конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей.
В октябре на торжественной церемонии награждения все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.
Подробная информация по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/
По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:
Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: [email protected]
Когда: с 1 июня по 15 октября
Бизнес-завтрак на тему: «Банкротство. Как взыскать дебиторскую задолженность с физических и юридических лиц?»
Действительный член НП «Тюменский деловой Клуб», генеральный директор ООО «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов приглашает финансовых директоров, собственников, топ-менеджеров и бухгалтеров среднего и крупного бизнеса принять участие в бизнес-завтраке на тему: «Банкротство. Как взыскать дебиторскую задолженность с физических и юридических лиц?»
Участие бесплатное. Обязательна регистрация.
Подробности http://kapital-konsulting.ru/
Когда: 11 июля 2019, 10:00
Где: Cafe 15/86 (ул. Володарского, 3)
«Опора России» предлагает протестировать сервис «Налоговый калькулятор».
Для участия пройдите два этапа:
Когда: до 19 июля
Разговор про тренды рынка труда Тюмени с экспертами компаний Зарплата.ру и «Этажи»
HR-завтрак – это новый формат нетворкинга, на котором вы не только познакомитесь с коллегами из самых крупных компаний города, но и сможете получить полезную информацию от экспертов HR-сферы.
Для кого: для менеджеров по персоналу и HR-директоров
Расписание:
8:45-9:00 – регистрация участников
9:00-10:00 – «Тренды рынка труда Тюмени 2019 года»
Спикер: Караваева Нина Павловна, директор по персоналу компании «Этажи»
10:00-10:30 – «Как создать продающий текст вакансии»
Спикер: Кудряшов Артём Геннадьевич, руководитель группы продаж Тюмени компании Зарплата.ру
10:30-11:00 – Кофе-брейк и нетворкинг
11:00-11:45 – Мозгобойня для HR-специалистов
Как правильно схантить? Убедить остаться? Понять соискателя с первого взгляда? И другое о нашей работе!
11:45-12:00 – Завершение завтрака. Подведение результатов мозгобойни и фотозона
Когда: 16 июля 9:00 - 12:00
Где: Гостиница «Спасская» (ул. Ленина, 2а)