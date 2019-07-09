Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 10 по 16 июля

В Тюмени проходит общероссийский конкурс для предпринимателей «Михайловский – ключ к успеху». Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в Тюмени на рынке «Михайловский». В конкурсе могут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны.