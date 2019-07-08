Завтра в Тюмени пройдет массовый бесплатный хореографический мастер-класс

По словам Катерины Толстихиной, в прошлом году в рамках подобного мероприятия она танцевала с прохожими и учила их делать это красиво и правильно двигаться. Она также рассказала, что смысл подобных публичных мастер-классов – дать людям возможность попробовать себя в разных стилях, причем бесплатно.
Ранее «Космос» придумал и запустил летний проект «Искусство вкусно», который представляет из себя театральный коктейль из лекций, концертов, поэтических вечеров, баттлов и читок пьес.
Завтра, 9 июля, помимо хореографического мастер-класса Open Dance состоится публичная лекция «Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?».
На следующий день, 10 июля, возле «Космоса» пройдет читка пьесы «С училища».