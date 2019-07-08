Завтра в Тюмени пройдет массовый бесплатный хореографический мастер-класс

По словам Катерины Толстихиной, в прошлом году в рамках подобного мероприятия она танцевала с прохожими и учила их делать это красиво и правильно двигаться. Она также рассказала, что смысл подобных публичных мастер-классов – дать людям возможность попробовать себя в разных стилях, причем бесплатно.