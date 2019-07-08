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Завтра в Тюмени пройдет массовый бесплатный хореографический мастер-класс

8 июля 2019, 05:44
Фото: pixabay.com
В Тюмени у крыльца «Космоса» 9 июля состоится хореографический мастер-класс Open Dance. Его проведет тренер Федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY Катерина Толстихина.
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Тюмень

По словам Катерины Толстихиной, в прошлом году в рамках подобного мероприятия она танцевала с прохожими и учила их делать это красиво и правильно двигаться. Она также рассказала, что смысл подобных публичных мастер-классов – дать людям возможность попробовать себя в разных стилях, причем бесплатно.

Ранее «Космос» придумал и запустил летний проект «Искусство вкусно», который представляет из себя театральный коктейль из лекций, концертов, поэтических вечеров, баттлов и читок пьес.

Завтра, 9 июля, помимо хореографического мастер-класса Open Dance состоится публичная лекция «Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?».

На следующий день, 10 июля, возле «Космоса» пройдет читка пьесы «С училища».

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#Новости#Танцы#Тюменская область#Мастер-класс#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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