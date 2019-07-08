НАО «СибНАЦ» увольняет более 400 сотрудников

Отмечается, что конкурсный управляющий предприятия Руслан Салахов подписал данное распоряжение 8 июля. В нём отмечается, что Арбитражный суд Тюменской области признал организацию банкротом. Юрлицо подлежит ликвидации. Уведомления раздали всем, даже тем, кто на данный момент в декретном отпуске.