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НАО «СибНАЦ» увольняет более 400 сотрудников

8 июля 2019, 12:32
Фото: pixabay.com
НАО «СибНАЦ» уведомляет сотрудников об увольнении. По данным 72.ру, о сокращениях начали предупреждать с 5 июля.
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Тюмень

Отмечается, что конкурсный управляющий предприятия Руслан Салахов подписал данное распоряжение 8 июля. В нём отмечается, что Арбитражный суд Тюменской области признал организацию банкротом. Юрлицо подлежит ликвидации. Уведомления раздали всем, даже тем, кто на данный момент в декретном отпуске.

По данным Znak.com, под угрозой исчезновения находятся исследования и геофизика с 50-х годов. Часть сотрудников предприятия рассчитывают на создание другой фирмы, куда перейдут указанные наработки. В частности на данный момент работает дочерняя структура НАО – «Геодата».

На старейшем предприятии Тюменской области работало более 400 человек. С конца февраля фирма накопила перед контрагентами долгов на 58 млн рублей.

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#Новости#Увольнение#СибНАЦ#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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