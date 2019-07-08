НАО «СибНАЦ» увольняет более 400 сотрудников

Отмечается, что конкурсный управляющий предприятия Руслан Салахов подписал данное распоряжение 8 июля. В нём отмечается, что Арбитражный суд Тюменской области признал организацию банкротом. Юрлицо подлежит ликвидации. Уведомления раздали всем, даже тем, кто на данный момент в декретном отпуске.
По данным Znak.com, под угрозой исчезновения находятся исследования и геофизика с 50-х годов. Часть сотрудников предприятия рассчитывают на создание другой фирмы, куда перейдут указанные наработки. В частности на данный момент работает дочерняя структура НАО – «Геодата».
На старейшем предприятии Тюменской области работало более 400 человек. С конца февраля фирма накопила перед контрагентами долгов на 58 млн рублей.