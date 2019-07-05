Журнал Playboy поддержал уволившуюся тюменку и пригласил на очный кастинг

Тюменка Лидия Пономарева, ставшая «Девушкой года Playboy 2018», высказалась в поддержку Анны. Она отметила, что сама часто сталкивается с непониманием окружающих и различными «небылицами» в её адрес. «Личная жизнь — это дело каждого», а обнаженные фотографии не делают из человека плохого работника.