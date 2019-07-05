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Журнал Playboy поддержал уволившуюся тюменку и пригласил на очный кастинг

5 июля 2019, 11:20
Фото: instagram.com
Журнал Playboy выражает поддержку Анне Ануфриевой, уволившуюся с работы из-за участия в конкурсе 2019 года. Отмечается, что девушку приглашают на очный кастинг в московский офис.
Сюжет
Тюмень

Представители журнала напомнили, что в женском теле, сексуальности и желании ей распоряжаться по своему усмотрению нет ничего постыдного. Между тем, публикация подобных снимков является проблемой, которая способна вызвать скандал.

Тюменка Лидия Пономарева, ставшая «Девушкой года Playboy 2018», высказалась в поддержку Анны. Она отметила, что сама часто сталкивается с непониманием окружающих и различными «небылицами» в её адрес. «Личная жизнь — это дело каждого», а обнаженные фотографии не делают из человека плохого работника.

В Instagram Анны указано, что она - мастер по депиляции. На данный момент ей 27 лет, параметры девушки - 89-69-97.

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#Новости#Журналы#Фотографии#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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