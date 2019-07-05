В Тюмени вынесли приговор брату свердловского замгубернатора Чемезова

Игорь Чемезов был задержан ОМОНом 26 апреля в Тюмени. Его доставили в СИЗО. Следствие обвиняло его во взятке врачу, который провел операцию его сыну на ноге и сделал его негодным к прохождению воинской службы. За это Чемезов заплатил 150 тыс. рублей. Защита бизнесмена утверждает, что Чемезов просто искал хорошего врача для операции. Экспертиза не смогла подтвердить была ли у молодого человека травма ноги до операции или нет.