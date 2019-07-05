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В Тюмени вынесли приговор брату свердловского замгубернатора Чемезова

5 июля 2019, 13:52
Фото: pixabay.com
Ленинский районный суд областной столицы вынес решение в отношении Игоря Чемезова. Его обвиняли в крупной взятке врачу (ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Сюжет
Тюмень

Брат Олега Чемезова получил штраф в размере 1 млн рублей. Согласно картотеке суда, приговор был вынесен 3 июля, но официально подтвердить решение пока не удалось. Адвокат Чемезова не стал комментировать приговор сославшись на командировку. Олег Чемезов отметил, что не знает о решении принятого судом.

Игорь Чемезов был задержан ОМОНом 26 апреля в Тюмени. Его доставили в СИЗО. Следствие обвиняло его во взятке врачу, который провел операцию его сыну на ноге и сделал его негодным к прохождению воинской службы. За это Чемезов заплатил 150 тыс. рублей. Защита бизнесмена утверждает, что Чемезов просто искал хорошего врача для операции. Экспертиза не смогла подтвердить была ли у молодого человека травма ноги до операции или нет.

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#Новости#Взятки#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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