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В Тюмени 5 июля ожидается сильный ветер, дождь и гроза

5 июля 2019, 05:56
Фото: 1Mi
Сегодня, 5 июля, в Тюмени ожидается ухудшение погодных условий.

В настоящее время в областной столице пасмурная погода, +17,5 градусов тепла, которые ощущаются как +18 градусов. Ближе к 11 часам термометры горожан прогреются до +20 градусов, в это же время в Тюмени начнется дождь, гроза, ветер усилится до 5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В 14 часов порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду, также синоптики прогнозируют небольшой дождь в некоторых районах города. Осадки прекратятся ближе к 17 часам, ветер стихнет до 5 метров в секунду, температура воздуха составит +22 градуса.

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