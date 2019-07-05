В Тюмени 5 июля ожидается сильный ветер, дождь и гроза

В настоящее время в областной столице пасмурная погода, +17,5 градусов тепла, которые ощущаются как +18 градусов. Ближе к 11 часам термометры горожан прогреются до +20 градусов, в это же время в Тюмени начнется дождь, гроза, ветер усилится до 5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.