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В школе имени декабристов обнаружили труп мужчины

5 июля 2019, 11:46
Фото: pixabay.com
В Ялуторовске погиб охранник школы имени декабристов. Его тело обнаружили на рабочем месте. Местная трудоинспекция проводит расследование инцидента.

Мужчина из охранной организации «Бастион» был допущен к рабочему месту без проведения медосмотра. Более того, он не прошел переобучение и проверку знаний по требованиям охраны труда.

Несчастный случай в школе связан с производством, на данный момент решается вопрос о привлечении руководства школы к ответственности.

В апреле трудовая инспекция расследовала инцидент в Антипино. Электромонтера зажало в шахте лифта, и он скончался. Его обнаружил коллега, который решил его проведать. Отмечается, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ, а также допуска монтёра без прохождения медосмотра. Работодатель был привлечен к ответственности.

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#Новости#Несчастный случай#Школы#Инспекция#Александр Мязин#Происшествия
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