В школе имени декабристов обнаружили труп мужчины

Мужчина из охранной организации «Бастион» был допущен к рабочему месту без проведения медосмотра. Более того, он не прошел переобучение и проверку знаний по требованиям охраны труда.
Несчастный случай в школе связан с производством, на данный момент решается вопрос о привлечении руководства школы к ответственности.
В апреле трудовая инспекция расследовала инцидент в Антипино. Электромонтера зажало в шахте лифта, и он скончался. Его обнаружил коллега, который решил его проведать. Отмечается, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ, а также допуска монтёра без прохождения медосмотра. Работодатель был привлечен к ответственности.