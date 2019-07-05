В школе имени декабристов обнаружили труп мужчины

В апреле трудовая инспекция расследовала инцидент в Антипино. Электромонтера зажало в шахте лифта, и он скончался. Его обнаружил коллега, который решил его проведать. Отмечается, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ, а также допуска монтёра без прохождения медосмотра. Работодатель был привлечен к ответственности.