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Тюменские силовики провели рейд по рынку «Привоз»

5 июля 2019, 11:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В тюменском рынке «Привоз» сегодня, 5 июля, сотрудники полиции и Росгвардии провели совместный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области и региональному управлении Росгвардии.
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Тюмень

«Во взаимодействии проводим профилактическое мероприятие, направленное на выявление возможных фактов незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации», – сказали в пресс-службе региональной полиции.

О результатах пообещали сообщить позже.

В пресс-службе управления Росгвардии подтвердили, что их сотрудники работают вместе с полицейскими по этому мероприятию. Однако и там подробностей не озвучили.

Между тем, сообщается, что речь идет о более 40 задержанных.

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