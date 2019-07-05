Тюменские силовики провели рейд по рынку «Привоз»

«Во взаимодействии проводим профилактическое мероприятие, направленное на выявление возможных фактов незаконного нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации», – сказали в пресс-службе региональной полиции.
О результатах пообещали сообщить позже.
В пресс-службе управления Росгвардии подтвердили, что их сотрудники работают вместе с полицейскими по этому мероприятию. Однако и там подробностей не озвучили.
Между тем, сообщается, что речь идет о более 40 задержанных.