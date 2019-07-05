Миллиардные споры в тюменском арбитраже: претензии МКБ, «Медгород» и другие

«Московский кредитный банк» vs «Нефтегазовый концерн «АЛЬФА».
Истец обратился в тюменский арбитраж 19 июня. В своем заявлении он требует признать банкротом ответчика. У нефтегазового концерна 2 млрд 591 млн рублей общей суммы задолженности. В нее входят: 2 млрд 558 млн рублей основного долга и 33 млн рублей – проценты за пользование кредитом.
Также банк требует утвердить временного управляющего из числа членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «СЕМТЭК».
Арбитражный суд Тюменской области принял заявление 26 июня.
Судебное заседание состоится 7 августа.
К делу уже приобщены третьи лица, среди которых, например, УФССП и УФНС по Тюменской области.
«Нефтегазовый концерн «АЛЬФА» находится в Тюмени и занимается грузовыми перевозками.
«Московский кредитный банк» vs «Нью Петрол Тюмень»
Еще с одним иском о банкротстве обратился в тюменский арбитраж данный банк. В этом случае кредитор требует признать несостоятельным «Нью Петрол Тюмень» (сеть АЗС «Новый поток»). А также просит утвердить временного управляющего из числа членов Союз СРО «СЕМТЭК.
Сумма требований – 2 млрд 591 млн рублей.
Судебное заседание состоится 4 августа.
Компания «Нью Петрол Тюмень» зарегистрирована как среднее предприятие. За 2017 год получила выручку 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 91 млн рублей.
«ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА» vs Антипинский НПЗ
Фирма через суд требует взыскать с АНПЗ 13,9 тысяч долларов. Переводя на отечественную валюту, это больше 900 миллионов рублей. А также 200 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины.
Требования такие компания выставляет за исполнение обязательств по договорам поставки товаров. Исковое заявление истец подал 7 июня. Арбитраж его принял спустя десять дней. Заседание состоится 5 августа.
«ТОТСА Тотал Ойл Трейдинг СА» является нефтетрейдером концерна Total.
«Фабрика РТТ» vs ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
Здесь истец также требует взыскать деньги за исполнение обязательств по договорам поставки товаров, но сумма в разы скромнее – относительно вышеописанных дел – 193,4 млн рублей. С иском компания обратилась в Арбитражный суд Тюменской области 27 июня.
В начале июля дело приняли к производству. Заседание назначено на 1 августа.
Компании «Фабрика РТТ» находится в городе Дубна, что в Московской области. Основным видом деятельности является производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.
В последнее время «Медицинский город» стал поставщиком инфоповодов для СМИ. Так, в июне пациенты пожаловались, что в онкоцентре, который входит в это учреждение, нет жизненно важного лекарства. Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области это опровергли. Затем появилась информация об обысках ФСБ в «Медгороде». Но официального подтверждения этому до сих пор нет.
Между тем, телеграм-канал «Тюменская уМоора» пишет, что «при проведении проверки кроме махинаций с лекарственными средствами и нарушениями трудового законодательства в медучреждении были выявлены “мертвые души”, которые только числились, но зарплату исправно получали».
31 Гписс vs «Запсибгазпром-Газификация»
Истец обратился в суд с требованием взыскать с ответчика 152,5 млн рублей за исполнение обязательств по договорам подряда.
Заявление было подано 25 июня. Спустя два дня его приняли к производству.
Заседание назначено на 14 августа.
Свое деятельность 31 Гписс ведет в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.
Компания – ответчик входит в «Запсибгазпром», который строил ямальских микрорайон в Тюмени.