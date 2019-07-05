Миллиардные споры в тюменском арбитраже: претензии МКБ, «Медгород» и другие

В последнее время «Медицинский город» стал поставщиком инфоповодов для СМИ. Так, в июне пациенты пожаловались, что в онкоцентре, который входит в это учреждение, нет жизненно важного лекарства. Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области это опровергли. Затем появилась информация об обысках ФСБ в «Медгороде». Но официального подтверждения этому до сих пор нет.