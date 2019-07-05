Хабаровская компания намерена банкротить «Запсибгазпром-газификацию»

Подрядчик должен был доставить сотрудников с о.Итуруп на о.Кунашир; доставить оборудование, техникуи и материалы. Также произвести развертывание, разгрузка материалов и оборудования, техники, бурение скважин «жилая зона», изготовление паспортов скважин, подготовку и предоставление заказчику актов приемки выполненных работ. Помимо этого, изготовить паспорта скважин. После собрать оборудование, персонал и отправить их обратно. Стоимость всего оценили в 16,5 млн рублей.