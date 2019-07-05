Хабаровская компания намерена банкротить «Запсибгазпром-газификацию»

Фирма из Хабаровска подала уведомление о намерении обратиться в суд о признании банкротом тюменской компании, не раз попадавшая в поле зрения «Нашего города» в процессах арбитражных судов.
«Запсибгазпром-газификация» еще в апреле после суда должна была выплатить Хабаровской «Буковине» 13 млн рублей.
И поскольку кредитор, видимо, не выплатил долг, компания с Дальнего Востока собирается через суд в процессе банкротства вернуть свой долг.
Задолженность образовалась после того, как «Запсибгазпром-газификация» в качестве заказчика не заплатил своему подрядчику «Буковине» за выполненные работы.
Подрядчик должен был доставить сотрудников с о.Итуруп на о.Кунашир; доставить оборудование, техникуи и материалы. Также произвести развертывание, разгрузка материалов и оборудования, техники, бурение скважин «жилая зона», изготовление паспортов скважин, подготовку и предоставление заказчику актов приемки выполненных работ. Помимо этого, изготовить паспорта скважин. После собрать оборудование, персонал и отправить их обратно. Стоимость всего оценили в 16,5 млн рублей.
Но заказчик в итоге отказался принимать работы из-за несогласования технического задания к договорам, на неполное выполнение предусмотренных договором работ, в частности – на отсутствие лицензий недропользования.
Но суд отверг этот довод и обязал заказчика выплатить хабаровской компании 13 млн. рублей.