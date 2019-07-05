ФСБ пытается арестовать помощника Цуканова по обвинению в госизмене

В 2004 году он с отличием закончил Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение». Далее два года работал в Карелии на различных государственных должностях. С 2010 по 2017 год работал в правительстве. Ему 39 лет. Помощник полпреда УрФО являлся государственным советником 3 класса.