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ФСБ пытается арестовать помощника Цуканова по обвинению в госизмене

5 июля 2019, 12:36
Фото: pixabay.com
ФСБ задержала помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене, сообщает РИА «Новости» из Лефортовского суда Москвы. Другие подробности не разглашаются.

Дело Александра Воробьёва сейчас рассматривается в Лефортовском суде Москвы. Он находится в заграждении для преступников в маске. Он сам сообщил журналистам, что является помощником полпреда президента в УрФО.

Александра Воробьёва назначили на должность в июне 2018 года по распоряжению Антона Вайно.

В 2004 году он с отличием закончил Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение». Далее два года работал в Карелии на различных государственных должностях. С 2010 по 2017 год работал в правительстве. Ему 39 лет. Помощник полпреда УрФО являлся государственным советником 3 класса.

Отмечается, что его задержали 5 июля.

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