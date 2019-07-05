Что делать в Тюмени вместо того, чтобы устраивать разборки в ТЦ «Кристалл»?

Дистанция составит всего 300 метров, затем состоится награждение участников семейными календарями и розыгрыш трех призов. Также все желающие могут принять участие в мастер-классе, который проведет тренер по боксу Александр Баннов.
Для участия в мероприятии необходимо написать организатору мероприятия Вере Душевской.
Когда: 6 июля в 11:00
Где: Гилевская роща
Участие бесплатно
Мастер-класс художественной студии. Всех желающих научат рисовать, независимо от навыков. Требуется предварительная запись по телефону: 45-47-29, 45-93-44 или 8 (912) 390-82-61.
Когда: 6 июля в 11:00
Где: ДК «Водник» (ул.Судоремонтная, 1а)
Стоимость: 500 рублей (1 час)
Здесь можно будет обменяться художественной и научно-популярной литературой, а также поторговать на маркете еды и hand-made. Подробности вскоре появятся тут.
Когда: 6 июля с 12:00 до 15:00
Где: площадь у Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2)
Стоимость: 10 рублей
Городской ландшафтный фестиваль искусств - наследник тюменского праздника XVII-XX веков. В фестивале примут участие поэты, музыканты и фотографы. Художники и фотографы развесят произведения на ветвях старых деревьев, создав для гостей мероприятия лесную галерею.
На фестивале выступят поэты Анна Русс (Казань), Владимир Богомяков (Тюмень), Таня Скарынкина (Минск), Александр Самойлов (Челябинск), а также музыканты: композитор Сергей Ходыкин (Екатеринбург) GameGate (Санкт-Петербург), «Центральный гастроном» (Тюмень), «Комнатный музыкант di_di» (Тюмень), I-scream (Тюмень), «Мытищи» (Тюмень), Solar Zero (Тюмень) и другие.
Когда: 6 июля с 13:00 до 22:00
Где: овраг за музеем «Городская Дума» (ул. Ленина, 2)
Участие бесплатно
Мехенди — сакральное искусство росписи хной. Это магия на ладошке. Мехенди приносит счастье и защищает от неудач.
Чтобы желание сбылось – стоит представлять ситуации с реализованным желанием в течение всего времени нанесения рисунка. Тогда намерение, созданное вместе с рисунком, будет работать все время пока держится тату. Роспись хной прекрасно дополнит образ. И в этом с радостью поможет мастер, а также поделится секретами сохранения рисунка продолжительное время на коже. Требуется запись по телефону: 8 (922) 071-10-95.
Когда: 6 июля в 15:00
Где: кафе «Соседи Медведи» (ТРЦ «Па-На-Ма», ул. 2-ая Луговая, 30)
Стоимость: 700 рублей
Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества.
Подробнее по телефону: 26-43-74. Очередной книгой для прочтения и совместного обсуждения выбрана книга К. Норт «Пятнадцать жизней Гарри Огаста».
В одиннадцатый раз жизнь Гарри Огаста подходит к концу. И он точно знает, что будет дальше: он родится вновь, в то же время, в том же месте и при тех же обстоятельствах. А еще — будет помнить абсолютно все о прошлых жизнях. Казалось бы, так будет всегда… Но внезапно у смертного одра Гарри Огаста появляется девочка и передает послание: мир приближается к неизбежной катастрофе. Теперь Огасту, находясь в прошлом, предстоит предотвратить события будущего, которые могут изменить ход мировой истории навсегда.
Когда: 6 июля с 16:00 до 17:30
Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)
Участие бесплатно
На встрече ты можешь получить: приятное и полезное знакомство с интересными людьми; обогащение культурного мира; рассмотрение других точек зрения; практику в дискуссии; общение; осознавание прочитанного; тренировку эмпатии; навигацию в мире книг; обмен книгами (бумажными и электронными); анализ и оценку информации (как мы можем применить опыт героев в жизни); подарок от организатора.
Организатор: Левченко Анна — психолог, человек читающий и анализирующий, опытный путешественник по человеческим мирам, как реальным, так и книжным. Запись — Анне в личные сообщения.
Когда: 6 июля в 17:00
Где: салон «Ринго» (ул. Республики, 48)
Стоимость: 500 рублей до 5 июля, в день встречи — 700 рублей
Драматическую пьесу Даны Сидерос режиссер ставит в жанре «инструкции по безопасности от человеческих возгораний». Что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом?
В престижную, элитную школу попадают двое парней – братья Костя и Миша. Костя – младший, немой от рождения, и Миша помогает ему в общении. У них особый язык прикосновений, который понятен только им. Именно этот язык становится источником проблем для ребят – другие ученики, да и кое-кто из учителей не приняли их, относятся к ребятам враждебно и с подозрением.
Когда: 6 июля в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 500 рублей
Хочешь, чтобы твой ребенок открыл для себя новые впечатления? Приходина открытую трассу картинг-центра LiveDrive и прими участие в соревнованиях для детей на талакарах, беговелах, самокатах, велосипедах и без транспорта (бегом) от клуба БеговелTMN. Участвовать могут дети от 1.5 до 9 лет включительно. К участию будут допускаться участники на талакарах, беговелах, самокатах, велосипедах и без транспорта (бегом). Обязательна предварительная регистрация тут.
Когда: 7 июля с 10:00
Где: открытая трасса картинг-центра LiveDrive (ТРЦ «Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60)
Участие бесплатно
Здесь состоится розыгрыш главных традиционных призов для лошадей рысистых пород. Также для зрителей: работает кафе, для детей бесплатно работает аниматор, в продаже имеются программки соревнований. Ну и просто приятно понаблюдать за красивыми лошадками. Желающие могут и платно покататься.
Когда: 7 июля в 13:00
Где: Тюменский ипподром (ул. Клары Цеткин, 59)
Вход свободный (катание на лошадях и пони детям 50 рублей, взрослым 100 рублей)
Слайм, лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Хочешь научиться делать слаймы? Тогда этот мастер-класс — для тебя.
Помимо всех секретов создания слаймов (кстати, готовый слайм ты можешь забрать с собой!), участников ждет немного полезной теории: история создания слайма, как сделать айсберг слайм и безопасно ли это, топ-3 ошибок при создании слайма. Телефон для записи: 46-84-09.
Когда: 7 июля в 13:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 650 рублей
Здесь ты сможешь не просто наблюдать, но и повлиять на ход событий. В программе мероприятия: бесплатный аквагрим; ярмарка рукоделия; подарки всем участникам.
Когда: 7 июля в 15:00
Где: ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинсксого, 67)
Вход свободный
Встреча на тему «Самостоятельные путешествия или как получить максимом за минимум»
В рамках встречи ты рассмотришь пошаговый алгоритм подготовки самостоятельного путешествия (визы, покупка билетов, бронирование жилья, организация досуга, финансовая сторона). Узнаешь лучшие ресурсы и приложения для организации и использования в поездках по миру, а также полезные лайфхаки для начинающих самостоятельных путешественников. И еще много чего интересного и полезного.
Требуется запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 7 июля в 17:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 500 рублей