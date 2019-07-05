Что делать в Тюмени вместо того, чтобы устраивать разборки в ТЦ «Кристалл»?

В одиннадцатый раз жизнь Гарри Огаста подходит к концу. И он точно знает, что будет дальше: он родится вновь, в то же время, в том же месте и при тех же обстоятельствах. А еще — будет помнить абсолютно все о прошлых жизнях. Казалось бы, так будет всегда… Но внезапно у смертного одра Гарри Огаста появляется девочка и передает послание: мир приближается к неизбежной катастрофе. Теперь Огасту, находясь в прошлом, предстоит предотвратить события будущего, которые могут изменить ход мировой истории навсегда.