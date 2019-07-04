Все, что нужно знать о подготовке к отопительному периоду

В соответствии с приказом № 103 Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 готовность к отопительному периоду многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, должна быть подтверждена соответствующей муниципальной комиссией путем выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.
Одним из оснований для его получения является акт проверки выполнения ремонтных и профилактических мероприятий, который по заявке управляющей компании или ТСЖ составляют специалисты абонентской службы АО «УСТЭК», удостоверившись, что мероприятия, перечисленные в Правилах оценки готовности к отопительному периоду выполнены, задолженность за поставленную тепловую энергию погашена и замечания, выданные АО «УСТЭК» в прошлом году, устранены.
Чтобы минимизировать время ограничения подачи горячей воды, управляющим компаниям, дома которых расположены в контуре гидравлических испытаний, проводимых АО «УСТЭК», рекомендовано в этот же период провести мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома.
После чего следует обратиться в абонентскую службу АО «УСТЭК» за составлением акта проверки готовности.
Обязательными процедурами являются:
Для ответа на этот вопрос необходим акт сверки, который можно получить, обратившись с заявлением в «Урало-Сибирскую теплоэнергетическую компанию» по адресу ул. Одесская, д.5.
Он-лайн сервис Виртуальная приемная позволит это сделать дистанционно.
Управляющая компания или ТСЖ.
В случае, если жители многоквартирного дома приняли решение о заключении договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, с АО «УСТЭК», управляющая компания освобождается от обязательств в части начисления собственникам квартир платы за тепловую энергию.
Обязанности по подготовке к отопительному периоду теплосетевого имущества дома остаются в зоне ответственности управляющей компании.