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Все, что нужно знать о подготовке к отопительному периоду

4 июля 2019, 13:24
Фото: «Наш город»
Хоть и лето еще в самом разгаре, но подготовка к отопительному сезону начинается задолго до наступления осени. В этих карточках вы узнаете, что нужно сделать, чтобы встретить холода в теплой квартире.
Сюжет
Тюмень

1. Как получить паспорт, что дом готов к зиме?

В соответствии с приказом № 103 Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 готовность к отопительному периоду многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, должна быть подтверждена соответствующей муниципальной комиссией путем выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.

Одним из оснований для его получения является акт проверки выполнения ремонтных и профилактических мероприятий, который по заявке управляющей компании или ТСЖ составляют специалисты абонентской службы АО «УСТЭК», удостоверившись, что мероприятия, перечисленные в Правилах оценки готовности к отопительному периоду выполнены, задолженность за поставленную тепловую энергию погашена и замечания, выданные АО «УСТЭК» в прошлом году, устранены.

Фото: pixabay.com

2. Когда обращаться в УСТЭК за актом проверки?

Чтобы минимизировать время ограничения подачи горячей воды, управляющим компаниям, дома которых расположены в контуре гидравлических испытаний, проводимых АО «УСТЭК», рекомендовано в этот же период провести мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома.

После чего следует обратиться в абонентскую службу АО «УСТЭК» за составлением акта проверки готовности.

Фото: pixabay.com

3. Какие работы УК надлежит провести летом?

Обязательными процедурами являются:

  • устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
  • промывка систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок;
  • проведение испытаний на прочность и плотность внутридомовых сетей и оборудования;
  • проверка работоспособности автоматических регуляторов;
  • поверка приборов учета тепловой энергиии контрольно-измерительных приборов.
Фото: «Наш город»

4. Как узнать о долгах УК перед УСТЭК?

Для ответа на этот вопрос необходим акт сверки, который можно получить, обратившись с заявлением в «Урало-Сибирскую теплоэнергетическую компанию» по адресу ул. Одесская, д.5.

Он-лайн сервис Виртуальная приемная позволит это сделать дистанционно.

Фото: pixabay.com

5. Мы платим УСТЭК напрямую, кто готовит дом к зиме?

Управляющая компания или ТСЖ.

В случае, если жители многоквартирного дома приняли решение о заключении договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, с АО «УСТЭК», управляющая компания освобождается от обязательств в части начисления собственникам квартир платы за тепловую энергию.

Обязанности по подготовке к отопительному периоду теплосетевого имущества дома остаются в зоне ответственности управляющей компании.

Фото: «Наш город»
#УСТЭК#Тюмень#Радик Енчу
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