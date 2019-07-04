В Тюмени строится жилой квартал на земле, где найдены отходы первого класса опасности

В январе и марте 2018 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили в местной почве многократное превышение содержания опасных веществ. Отмечается, что омский предприниматель за 5 лет собрал в разных регионах РФ 489 тонн опасных химических веществ, получив на их утилизацию 42 млн рублей.