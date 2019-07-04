В Тюмени строится жилой квартал на земле, где найдены отходы первого класса опасности

Именно на участке с кадастровым номером 72:23:0110002:9089 природоохранная прокуратура нашла захоронения, которые сливал омский предприниматель.
Разрешение на строительство № 67-ДС было выдано 18 июня 2019 года. Новый ЖК будет расположен по улице Эрвье, 34. Жилые 20-этажные здания общей площадью 16 тыс. квадратных метров будут оснащены подземной парковкой.
В январе и марте 2018 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили в местной почве многократное превышение содержания опасных веществ. Отмечается, что омский предприниматель за 5 лет собрал в разных регионах РФ 489 тонн опасных химических веществ, получив на их утилизацию 42 млн рублей.