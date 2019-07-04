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В Тюмени строится жилой квартал на земле, где найдены отходы первого класса опасности

4 июля 2019, 14:09
Фото: pixabay.com
Компания ООО «СЗ Веста-Девелопмент» начал возведение ЖК «Набережный квартал» в областной столице. Новые здания будут расположены около Туры, однако в 2018 году здесь были слиты отходы первого класса опасности.
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Тюмень

Именно на участке с кадастровым номером 72:23:0110002:9089 природоохранная прокуратура нашла захоронения, которые сливал омский предприниматель.

Разрешение на строительство № 67-ДС было выдано 18 июня 2019 года. Новый ЖК будет расположен по улице Эрвье, 34. Жилые 20-этажные здания общей площадью 16 тыс. квадратных метров будут оснащены подземной парковкой.

В январе и марте 2018 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили в местной почве многократное превышение содержания опасных веществ. Отмечается, что омский предприниматель за 5 лет собрал в разных регионах РФ 489 тонн опасных химических веществ, получив на их утилизацию 42 млн рублей.

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#Новости#Загрязнение почвы#Отходы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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